Falegnami, più soldi in busta paga nel 2025

Keystone-SDA

Buste paga più pesanti in vista per i falegnami: l'Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS) nonché i sindacati Unia e Syna hanno concordato aumenti generalizzati di 65 franchi al mese per tutti.

1 minuto

(Keystone-ATS) E ulteriori 35 franchi per dipendente che saranno distribuiti a titolo individuale.

“A differenza di altri settori, gli aumenti delle retribuzioni effettive sono riconosciuti in importi fissi: con questo approccio i dipendenti con redditi più bassi ne beneficiano in modo maggiore”, afferma l’ASFMS in un comunicato odierno.

Negli ultimi anni sono stati decisi aumenti simili per attutire l’inflazione e assicurare l’attrattiva del mestiere di falegname. “Con questo adeguamento garantiamo ai falegnami un’equa remunerazione del loro lavoro e il loro riconoscimento”, afferma il presidente dell’organismo, Thomas Iten, citato nella nota.

L’associazione spiega anche in dettaglio come funzionano i ritocchi con i 35 franchi elargiti al merito: concretamente un’azienda con quattro dipendenti darà 65 franchi di aumento a ciascuno (per chi lavora al 100%), più 140 franchi (quattro volte 35) che potrà distribuire a piacimento.