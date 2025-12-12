The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Feriti dopo partita Basilea-Aston Villa

Keystone-SDA

Cinque persone sono rimaste ferite a margine della partita fra Basilea e Aston Villa, valida per l'Europa League. Secondo la polizia si è arrivati a scontri e lanci di petardi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo l’incontro, attorno alle 23:00, tifosi del Basilea hanno aggredito sostenitori della squadra inglese, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. Un agente britannico in borghese e due civili sono rimasti feriti, con questi ultimi che sono stati portati in ospedale.

Le forze dell’ordine sono quindi intervenute e hanno sottoposto dieci persone a controllo d’identità. La situazione si è quindi calmata.

Già durante l’incontro – terminato 2 a 1 per la squadra di Birmingham – erano stati fatti scoppiare dei petardi nel settore ospiti dello stadio. Due tifosi dell’Aston Villa sono rimasti feriti, con uno dei due che è stato portato in ospedale.

La polizia, secondo sue stesse dichiarazioni, era presente all’incontro con un ingente dispiegamento di mezzi ed è rimasta operativa fino alle 2 di mattina. Indagini sugli episodi violenti sono state aperte.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR