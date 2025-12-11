Oggi in Svizzera

In fuga: la popolazione delle regioni di confine tra Thailandia e Cambogia mette in salvo sé stessa e le proprie famiglie.

Si è riacceso il conflitto di confine tra Thailandia e Cambogia . Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sconsiglia i viaggi nelle zone di frontiera.

I due Paesi del sudest asiatico si sono accusati a vicenda di aver dato inizio ai nuovi scontri e hanno annunciato entrambi di non voler cedere sulla difesa della propria sovranità.

Dopo che negli scontri di luglio oltre 20’000 persone erano già dovute fuggire – tra cui anche cittadine e cittadini svizzeri all’estero – altre decine di migliaia sono state evacuate nelle ultime ore. Attualmente, 10’700 persone di nazionalità svizzera vivono in Thailandia e quasi 430 in Cambogia. Il DFAE non comunica quante di loro risiedano nelle regioni di confine interessate.

A chi viaggia in Thailandia, il DFAE sconsiglia esplicitamente di recarsi nella zona di frontiera con la Cambogia. Si dovrebbe inoltre rinunciare a viaggi turistici e non urgenti nelle province thailandesi di Buriram, Si Saket, Surin e Ubon Ratchathani. Vivete nella zona di confine tra Thailandia e Cambogia e siete toccati dal conflitto? Contattate la mia collega Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch.