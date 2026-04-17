FFS: ritardo di manutenzione ammonta a 9,5 miliardi

Keystone-SDA

Il ritardo nella manutenzione della rete ferroviaria delle FFS è aumentato lo scorso anno del 12% a 9,5 miliardi di franchi. Ciononostante, le FFS continuano a valutare lo stato delle loro infrastrutture "da buono a sufficiente".

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(Keystone-ATS) Lo comunicano le stesse Ferrovie federali nel loro rapporto annuale sullo stato della rete.

Nonostante questo crescente fabbisogno di risanamento, le FFS hanno valutato lo stato complessivo delle loro infrastrutture con un voto di 2,8 su una scala da 1 a 5, viene sottolineato, precisando che il valore resta stabile rispetto all’anno precedente.

L’elevata disponibilità dell’infrastruttura è stata garantita grazie a una riassegnazione delle risorse finanziarie, viene indicato. I fondi destinati a interventi di manutenzione preventiva e a rinnovamenti pianificati sono stati invece impiegati in misure di manutenzione a breve termine e non pianificate.

Questa manutenzione, più costosa, ha sì stabilizzato l’esercizio, ma contribuisce ad aumentare il ritardo di risanamento a lungo termine. Senza interventi correttivi, a medio termine si rischia di incorrere in una situazione simile a quella presente in altri Paesi, si legge nella nota.

Le FFS hanno citato come principali cause di questo crescente ritardo l’elevato sfruttamento della rete e allo stesso tempo gli scarsi fondi a disposizione per il rinnovo. L’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria è raddoppiato dagli anni Ottanta. Per colmare il ritardo, occorrerebbe rinnovare ogni anno almeno 230 chilometri di binari.

L’anno scorso, tuttavia, è stato possibile risanare solo 186 chilometri. Inoltre, anche i nuovi progetti di ampliamento hanno causato costi annuali aggiuntivi pari a circa il 3% per il mantenimento dell’infrastruttura. Le FFS si sono poste l’obiettivo di stabilizzare il ritardo entro il 2040.

La sicurezza dell’infrastruttura è stata garantita in ogni momento e gli obiettivi previsti dall’accordo di prestazione con la Confederazione sono stati in gran parte raggiunti, viene sottolineato.

Nel 2025 i ritardi dei viaggiatori causati dalle infrastrutture sono diminuiti del 30% attestandosi a 7,9 milioni di minuti. Ciò è dovuto a un’intensa attività di manutenzione e a condizioni meteorologiche favorevoli. In totale, FFS Infrastruttura è stata responsabile di un quinto di tutti i minuti di ritardo dei viaggiatori.