The Swiss voice in the world since 1935

Fiamme sull’Arthur’s Seat, vulcano dormiente di Edimburgo

Keystone-SDA

Un incendio è scoppiato ieri sulle pendici dell'Arthur's Seat, un vulcano dormiente simbolo di Edimburgo, in Scozia. Lo hanno riferito le autorità locali alla Cnn.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Una “vasta area” di arbusti è stata colpita dall’incendio, ha dichiarato il Servizio Vigili del Fuoco Scozzese. Non sono state segnalate vittime, ha aggiunto.

Le prime chiamate per l’incendio sono arrivate intorno alle 16.00 ora locale (le 17.00 in Svizzera), ha dichiarato il servizio antincendio, comunicando alla Cnn, più di cinque ore dopo, che l’incendio non era ancora stato spento. Le cause delle fiamme sono ancora in corso di accertamento. Ad automobilisti e pedoni è stato suggerito di evitare la zona.

Arthur’s Seat si trova a Holyrood Park, vicino al Parlamento scozzese e al Palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale di Re Carlo a Edimburgo. Negli ultimi anni, i vigili del fuoco scozzesi sono intervenuti per gli incendi ad Arthur’s Seat nel 2022, 2020 e 2019.

Secondo Scottish Water, il 2025 ha visto l’inizio dell’anno più secco in Scozia dal 1964.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
6 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR