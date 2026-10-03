Film americani e francesi conquistano i premi principali del ZFF
"Du fioul dans les artères" del regista francese Pierre le Gall ha vinto il premio per il miglior lungometraggio della 22a edizione del Zurich Film Festival (ZFF). Nella categoria documentari, l'Occhio d'oro è stato assegnato a "Bucks Harbor" di Pete Muller.
(Keystone-ATS) La cerimonia di premiazione si è tenuta stasera a Zurigo all’Opera. La pellicola del regista francese Pierre le Gall, propone una “riflessione profondamente cinematografica sul fondamentale bisogno umano di connessione”, scrive la giuria nella motivazione. Il film narra la storia di un camionista francese e uno polacco affrontano la solitudine del loro lavoro, cercando di dare una vera possibilità all’amore.
Nella seconda sezione principale del ZFF, il documentario premiato “Bucks Harbor” racconta il percorso di crescita di giovani pescatori del Downeast Maine, segnata da inverni rigidi, dal lavoro in mare e dalle regole imposte dai padri.
Entrambi i premi sono dotati di 25.000 franchi. Il Premio della critica per la migliore opera prima svizzera è andato al documentario di Heinz Bütler “Ebjä! Adolf Wölfli”, dedicato al pioniere dell’Art Brut.