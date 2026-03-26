Fiorello: “L’addio di Santanchè? Al governo tacco 12 a mezz’asta”

Keystone-SDA

Fiorello ha aperto oggi la puntata de "La Pennicanza" su Rai Radio 2 con la satira sull'argomento di attualità di queste ore. "Si stanno dimettendo tutti, c'è della dimissionanza!", afferma.

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(Keystone-ATS) Per poi aggiungere: “Oggi sono andato al supermercato … e ho scoperto che persino la cassiera si è dimessa! L’addio della Santanchè? Al governo hanno già appeso il tacco 12 a mezz’asta!”.

Si passa quindi al calcio: grande attesa per l’impegno dell’Italia contro l’Irlanda del Nord che vale un posto ai prossimi Mondiali. “Non ci andiamo da talmente tanto che l’ultima volta ormai i ragazzi la studiano sui libri di scuola!”, scherza Fiorello.