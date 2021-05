Stress test globale per la libertà di espressione

Una pietra miliare della democrazia sta vacillando. I governi di tutto il mondo non riescono a proteggere il diritto alla libertà di espressione. Individui e gruppi la stanno sfruttando per incitare all’odio e alla discriminazione. Anche in Svizzera, il popolo prende costantemente decisioni vincolanti sulla libertà di espressione. Un esercizio di equilibrismo delicato e impegnativo.

21 maggio 2021

In linea di principio, tutto dovrebbe essere cristallino. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e il Patto delle Nazioni Unite sui Diritti Civili e Politici del 1966 affermano entrambi all'articolo 19: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo e senza riguardo a frontiere”.

In Europa, la Convenzione Europea dei Diritti Umani del 1950 definisce la libertà di espressione come un diritto vincolante nell'articolo 10. La Svizzera sancisce questa libertà fondamentale nell'articolo 16 della sua Costituzione del 1999.

In pratica, tuttavia, molti aspetti rimangono poco chiari. Ciò è risultato evidente dopo gli eventi scioccanti che hanno accompagnato il cambio di presidenza negli Stati Uniti all’inizio del 2021, con l’assalto da parte di alcuni seguaci di Donald Trump al Campidoglio. Dopo il bando dell'ex presidente da Twitter, Facebook e YouTube, la domanda è come rafforzare la democrazia e domare i giganti della tecnologia.

I social media sono diventati un canale indispensabile per il dibattito pubblico. Questo è raramente visto come un vantaggio per la democrazia. Il più delle volte, si parla di fake news, teorie del complotto e odio su queste piattaforme. I Paesi di tutto il mondo stanno cercando di affrontare questi problemi adottando nuovi regolamenti. La Germania ha giocato un ruolo pionieristico, introducendo una legge nel 2018 per sanzionare la diffusione di contenuti che incitano l’odio o fake news sui social media. In Svizzera, non ci sono finora regolamenti che si focalizzano nello specifico sui social network.

In questo contesto, anche i media e i professionisti della stampa sono messi sotto pressione a livello federale. Questo è il caso di Gotham City, la rivista online specializzata in crimini economici. Nel giro di un anno, i suoi due fondatori sono stati citati in giudizio cinque volte da un manager patrimoniale di Ginevra, che è riuscito a far vietare la loro pubblicazione. I giornalisti che sono stati sanzionati lo vedono come un "attacco alla libertà di stampa".

In Svizzera, gli strumenti della democrazia diretta (iniziative e referendum) permettono ai cittadini di condurre un ampio dibattito sulle possibilità e i limiti della libertà di espressione. Le votazioni si svolgono anche su questo argomento. Questo esercizio di equilibrismo su un pilastro fondamentale della democrazia moderna è impegnativo, ma fa parte della cultura politica del Paese. Tutti ne sono consapevoli.

Entro il 2021, diversi Stati del G20, tra cui Brasile, India e Turchia, sono passati dalla democrazia all'autocrazia, secondo l'istituto di ricerca V-Dem di Göteborg. In questi Paesi, le misure di censura da parte delle autorità colpiscono sempre più i fumettisti.

L'ascesa di leader populisti come il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è una delle prove di forza che la libertà di espressione sta subendo. Quest’ultimo sta tuttavia affrontando anche i movimenti democratici nel suo Paese che chiedono una partecipazione più attiva dei cittadini.

Inoltre, nel mondo transnazionale di Internet, le aziende tecnologiche internazionali e le autorità nazionali sono ai ferri corti. Entrambi vogliono creare almeno una parvenza di democrazia. È il caso del "consiglio di sorveglianza" indipendente di Facebook o del regolatore della protezione dei dati della Commissione europea. Come nei primi decenni di Internet – quando i domini erano assegnati dalla ONG ICANN, organizzata in modo relativamente democratico – un'assemblea di cittadini online potrebbe ora assumere la regolamentazione del web. La sede di un tale organo potrebbe essere a Ginevra, in Svizzera.

Il ritmo dei media si è accelerato. "Ecco perché dobbiamo reagire pubblicamente e rapidamente alla disinformazione e ai discorsi di incitamento all’odio", dice la ministra degli affari digitali di Taiwan Audrey Tang in un'intervista a SWI swissinfo.ch. "Se aspettiamo solo una notte, la gente assocerà questi memi virali alla memoria a lungo termine."

Ma non è solo la velocità che conta, è anche il carattere della risposta: "Se nello stesso momento – diciamo entro poche ore – possiamo dare una risposta umoristica che incoraggia le persone a condividere la gioia piuttosto che la ritorsione, la discriminazione o la vendetta, allora ci sentiamo tutti meglio".