Foto dimostrano che scuola a Minab è stata colpita dagli Usa, Nyt

Keystone-SDA

Una serie di prove raccolte dal New York Times sull'attacco alla scuola di Minab, nel sud dell'Iran, dimostrano che l'edificio è stato molto probabilmente colpito dagli Stati Uniti nell'ambito di un raid contro una base delle Guardia delle rivoluzione lì vicino.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo il Nyt, un’analisi delle foto satellitari e video di passanti ad un’ora dall’attacco del 28 febbraio confermerebbe che la scuola è stata colpita nello stesso momento in cui è stata colpita la base dei pasdaran.

In uno dei video si vedono diverse colonne di fumo che si levano dall’area della base e della scuola allo stesso tempo.

