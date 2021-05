FR: primo veicolo pilotato a distanza in Svizzera

Il veicolo pilotato a distanza oggi a Friburgo. KEYSTONE/MARCEL BIERI sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 maggio 2021 - 14:59

A Friburgo oggi è stato presentato il primo veicolo mai pilotato a distanza in Svizzera. È frutto del lavoro coordinato da SwissMoves, centro di competenza per la mobilità automatizzata.

L'idea di fondo del progetto è di poter potenziare, a costi contenuti, il trasporto pubblico nelle zone discoste.

Si tratterebbe di poter disporre di un sistema teleoperativo centralizzato, da cui controllare simultaneamente il movimento a distanza di vari veicoli, hanno indicato oggi a margine della dimostrazione Roland Scherwey, responsabile del progetto e professore alla Scuola universitaria professionale di ingegneria e architettura di Friburgo (HEIA-FR), e Oliver Nahon, coordinatore a SwissMoves.

Attualmente in Svizzera circolano quattordici veicoli automatizzati, che però non sono completamente autonomi, ha detto Scherwey. Inoltre per ragioni legali in ciascuno di essi deve sempre trovarsi un operatore.

I veicoli automatizzati potrebbero diventare un mezzo per servire più facilmente le aree rurali, con l'aggiunta di nuovi percorsi di autobus o servizi su richiesta e disponibilità 24 ore su 24. Aiuterebbero anche a ridurre l'acquisto di veicoli privati.

Al progetto partecipano alcune alte scuole, aziende di trasporto come le FFS e AutoPostale, ma anche varie imprese industriali. Non è pensato solo per il trasporto delle persone, ma anche delle merci.