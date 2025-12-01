Francia, incendio a Nancy, dove sono morte 5 persone, è doloso

L'incendio che ieri ha provocato la morte di 5 persone, fra le quali due adolescenti, a Neuves-Maisons, nel nord-est della Francia, è stato doloso. E' questa la conclusione dei rilievi sul posto.

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato dal procuratore della Repubblica di Nancy, François Capin-Dulhoste.

“I rilievi tecnici compiuti oggi – ha spiegato il procuratore – hanno fatto emergere l’intervento di un terzo nell’origine dell’incendio”. L’inchiesta è ora diventata penale, incendio doloso mortale, un reato che può condurre all’ergastolo i colpevoli.

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 3 del mattino di ieri nell’appartamento di una famiglia di 4 persone. I due genitori, di 59 e 60 anni, uno dei figli, di 16 anni, e due amici del sedicenne e di suo fratello, hanno perso la vita.

Il secondo figlio, di 22 anni, ha riportato ferite leggere, essendo riuscito a scappare sul tetto e a dare l’allarme, secondo quanto riferito da Pascal Schneider, il sindaco del comune di 7.000 abitanti alla periferia di Nancy. Le fiamme si sono propagate all’edificio di 3 piani, compreso un locale commerciale al piano terra.