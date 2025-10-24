The Swiss voice in the world since 1935
Francia: socialisti, “Se manovra non cambia, è finita”

Keystone-SDA

Il segretario del Partito socialista francese, Olivier Faure, che non ha votato la sfiducia al governo di Sébastien Lecornu consentendone l'insediamento, ha lanciato oggi un ultimatum.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Se non ci sono cambiamenti entro lunedì” sulla manovra, in particolare sulla tassazione eccezionale dei “super ricchi”, il PS voterà la sfiducia.

“Se non ci saranno evoluzioni entro lunedì, sarà finita”, ha spiegato Faure all’emittente televisiva privata francese BFM TV. “Per ora – ha aggiunto – siamo molto lontani dal risultato, c’è una discussione che sarà difficile e noi condurremo con forza, faremo in modo di farci ascoltare”.

La manovra finanziaria 2026 sbarca oggi all’Assemblée nationale, il ramo più importante del sistema bicamerale dell’Esagono. “Bisogna colpire i super ricchi e le grandi eredità”, ha aggiunto Faure.

