Gaza: capo militare di Hamas Deif, “marciate per la Palestina”

1 minuto

(Keystone-ATS) Hamas ha pubblicato un appello di Mohammed Deif, il comandante delle Brigate Ezzedin al-Qassam, in cui fa appello alle masse arabe e palestinesi a “cominciare una marcia per la Palestina”.

“Cominciate adesso, non domani, verso la Palestina – si dice nella registrazione diffusa su Telegram – e non lasciate che restrizioni, confini o regolamenti vi privino dell’onore di partecipare alla liberazione della Moschea di al-Aqsa” a Gerusalemme.

L’appello in viva voce è contenuto in un video in cui si vede una carta geografica della Palestina, la bandiera nazionale e una sagoma fissa.

Deif è considerato la mente militare dell’attacco del 7 ottobre a Israele. Quel giorno stesso Hamas diffuse un suo appello in cui parlava dell’attacco ai kibbutz, definito operazione “Alluvione al-Aqsa”. In passato Deif è stato più volte oggetto di attacchi mirati – sette – da parte di Israele ma si è sempre salvato pur restando gravemente ferito.