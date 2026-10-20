Gb invia caccia Raf in Arabia Saudita contro i raid degli Houthi

Keystone-SDA

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Il Regno Unito ha annunciato l'invio in Arabia Saudita di caccia Typhoon della Raf, oltre a un aereo da trasporto Atlas A400M, per missioni difensive contro gli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran.

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(Keystone-ATS) La decisione segna un’escalation del coinvolgimento britannico nel conflitto regionale.

“I Typhoon della Raf condurranno operazioni di difesa aerea sull’Arabia Saudita, contribuendo a proteggere le città saudite, le popolazioni civili e le infrastrutture nazionali critiche dagli attacchi degli Houthi”, ha dichiarato il ministro della Difesa Wes Streeting in una nota.

“Questi aerei opereranno con un ruolo difensivo e non condurranno attacchi contro gli Houthi”, ha precisato Streeting, che ha confermato anche la proroga di altri 90 giorni della missione dell’aereo cisterna Voyager della Raf inviato in precedenza da Londra in Arabia Saudita. L’A400M è invece destinato al trasporto di consiglieri militari ed equipaggiamenti.

“Condanniamo inequivocabilmente gli attacchi degli Houthi e sosteniamo pienamente il diritto dell’Arabia Saudita e del governo legittimo della Repubblica dello Yemen a difendersi”, ha aggiunto il ministro della Difesa. Il Regno Unito, ha sottolineato Streeting, “non può permettere che la navigazione internazionale sia minacciata o tenuta sotto ricatto” nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb. Lo schieramento della forza aerea punta a sostenere gli sforzi “per creare le condizioni per una soluzione politica del conflitto”.

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