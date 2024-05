GE: Tariq Ramadan torna davanti ai giudici per processo d’appello

(Keystone-ATS) Assolto in primo grado dall’accusa di violenza carnale e coazione sessuale, l’islamologo 61enne Tariq Ramadan torna davanti ai giudici oggi a Ginevra per il processo d’appello.

Il Ministero pubblico e la querelante avevano presentato un ricorso contro la sentenza pronunciata un anno fa.

Poiché i giudici del Tribunale correzionale non sono stati in grado di determinare la colpevolezza dell’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, avevano assolto Tariq Ramadan al termine di un processo teso e molto mediatizzato. Secondo i giudici, mancavano prove materiali nel caso specifico.

L’intellettuale ginevrino è accusato da una donna, oggi 58enne, di averla violentata nell’ottobre 2008 in una stanza d’albergo a Ginevra. La querelante ha sostenuto di aver subito una notte di “botte”, durante la quale Tariq Ramadan l’avrebbe colpita, insultata e abusata sessualmente per diverse ore.

L’islamologo ha sempre perorato la sua innocenza, affermando di non aver mai avuto rapporti sessuali con l’oggi 58enne. Durante il processo di primo grado, ha spiegato di essere stato vittima di una donna respinta e ferita, che voleva vendicarsi. L’accusa aveva chiesto una condanna a tre anni di carcere, di cui 18 mesi non sospesi.

Il processo d’appello, che si svolgerà in una piccola aula del Palazzo di giustizia, continuerà fino a mercoledì. La sentenza non è invece prevista prima di alcune settimane.

Procedimento in Francia

Oltre alla vicenda ginevrina, Tariq Ramadan è accusato di quattro stupri anche in Francia, che sarebbero stati commessi tra il 2009 e il 2016. Non è ancora stato processato. In questa fase, il procuratore generale ha chiesto che venga mantenuto solo uno stupro aggravato, con violenza. La decisione sul proseguimento del procedimento in Francia è attesa per la fine di giugno.

Tariq Ramadan è il nipote del fondatore egiziano dei Fratelli Musulmani, Hassan el-Banna. Suo padre Saïd è fuggito in Svizzera nel 1954. Prima di diventare una figura mediatica e di catturare l’interesse di alcuni giovani musulmani con i suoi discorsi e la sua oratoria, Tariq Ramadan ha insegnato per diversi anni a Ginevra.