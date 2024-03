Germania: incidente Flixbus, corretto numero morti, da 5 a 4

(Keystone-ATS) In seguito al grave incidente che ha coinvolto ieri un pullman della società tedesca Flixbus sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia, la polizia ha corretto il numero delle vittime da cinque a quattro.

Una persona inizialmente segnalata alle forze dell’ordine come deceduta è in pericolo di vita. Lo ha annunciato la polizia di Lipsia nella tarda serata di ieri.

Intanto l’ispettorato della polizia stradale sta indagando per sospetto omicidio colposo, mentre la chiusura totale dell’autostrada A9 è stata revocata ieri sera intorno alle 21.30, circa dodici ore dopo l’incidente.

Il pullman a due piani gestito da Flixbus, che viaggiava da Berlino a Zurigo, è uscito dalla carreggiata della A9 in direzione di Monaco ieri mattina e si è ribaltato. La polizia ha inizialmente parlato di cinque morti e 20 feriti. In una nota diramata in serata precisava che c’erano sei feriti gravi e 29 feriti lievi. Anche due persone su un altro autobus, che stavano agendo come primi soccorritori, hanno subito uno shock e hanno successivamente richiesto cure mediche, secondo il comunicato.

Gli inquirenti non hanno ancora rilasciato informazioni sull’identità, l’età o il sesso delle vittime. L’identificazione delle persone decedute non è ancora stata completata. “Chiediamo la vostra comprensione per il fatto che al momento non è possibile fornire ulteriori informazioni sulla dinamica dell’incidente”, ha aggiunto la polizia nella tarda serata di ieri.

Secondo la società Flixbus, a bordo del pullman c’erano 53 passeggeri e due autisti. Secondo la polizia, gli autisti avevano 53 e 62 anni. L’autista, che era al volante al momento dell’incidente, non è tra i morti, stando alle forze dell’ordine. Secondo la compagnia di autobus, era al volante fin dalla partenza da Berlino alle 8.00 e aveva rispettato tutti i tempi di guida e di riposo. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.45 tra lo svincolo di Wiedemar e il Schkeuditzer Kreuz.

Nel 2019 si era già verificato un grave incidente di autobus sull’autostrada A9, nei pressi di Bad Dürrenberg, in Sassonia-Anhalt: una donna era morta e diverse persone erano rimaste ferite. Nel dicembre 2023, un pullman si era schiantato sulla stessa A9 vicino a Lipsia, causando diversi feriti.

Rappresentanza svizzera in contatto con autorità

In seguito all’incidente di ieri, le reazioni non si sono fatte attendere. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), per bocca del suo responsabile della comunicazione Nicolas Bideau, ha indicato ieri sera su X di aver “appreso con rammarico (di questo) grave incidente di autobus”.

“La rappresentanza svizzera a Berlino è in contatto con le autorità competenti sul posto”, ha aggiunto un portavoce del DFAE all’agenzia Keystone-ATS. I servizi del consigliere federale Ignazio Cassis hanno precisato che “sono in corso chiarimenti” e hanno invitato i cittadini svizzeri a Berlino a seguire le istruzioni delle autorità locali.