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Germania: sciopera il personale di cabina Lufthansa

Keystone-SDA

Il personale di cabina della compagnia aerea Lufthansa, casa madre di Swiss, sta scioperando, come annunciato, dalla mezzanotte. La mobilitazione, che finirà alle 22.00, ha fatto cancellare 580 dei 1053 voli previsti oggi a Francoforte.

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(Keystone-ATS) Per la compagnia tedesca, si tratta della terza giornata di sciopero quest’anno. L’astensione dal lavoro, proclamata dal sindacato Ufo, avviene nell’ambito della vertenza sulle condizioni di lavoro dei circa 20’000 accompagnatori di volo di Lufthansa, e del piano sociale relativo agli 800 dipendenti di Cityline, la filiale in via di chiusura di Lufthansa.

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