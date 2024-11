Cosa significa la messa al bando dell’UNRWA da parte del Parlamento israeliano?

La storica decisione del Parlamento israeliano di impedire all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi di lavorare a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est ha suscitato forti reazioni e sollevato molte domande. Ecco alcune spiegazioni.

Lunedì 28 ottobre, il Parlamento israeliano (Knesset) ha votato a larga maggioranza – 92 favorevoli e 10 contrari – per vietare all’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Rifugiati Palestinesi (UNRWA) di operare in Israele e ai funzionari israeliani di comunicare con l’organizzazione, impedendo di fatto il suo lavoro a Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est. L’entrata in vigore di questa misura è prevista entro tre mesi.

Gran parte della comunità internazionale, tra cui la Svizzera, le organizzazioni umanitarie e le Nazioni Unite (ONU) hanno denunciato la decisione, sottolineando il ruolo chiave dell’agenzia nel fornire aiuti ai rifugiati palestinesi, in particolare nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra.

Perché questo divieto?

Storicamente contraria all’UNRWA, Israele ritiene che questa organizzazione umanitaria, creata nel 1949 e che continua a fornire sostegno ai discendenti dei palestinesi sfollati dalla guerra del 1948, perpetui il conflitto israelo-palestinese permettendo il passaggio dello status di rifugiato da una generazione all’altra.

Dall’inizio dell’anno, il governo israeliano ha accusato l’UNRWA di essere infiltrata da Hamas, accusando diversi dipendenti dell’agenzia di aver preso parte agli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. Queste accuse sono state citate dai legislatori che hanno redatto la legge.

Un’indagine interna delle Nazioni Unite ha portato al licenziamento di nove membri del personale a causa del loro possibile coinvolgimento in questi attacchi. Un’altra indagine esterna non ha riscontrato gravi difetti nella neutralità dell’organizzazione.

Quali sono le conseguenze per l’UNRWA e gli aiuti umanitari?

Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato sulla Piattaforma XCollegamento esterno che “se attuate, le leggi […] probabilmente impedirebbero all’UNRWA di continuare il suo lavoro essenziale nei Territori palestinesi occupati”. Questa opinione è stata condivisa dal Commissario generale dell’UNRWA, lo svizzero Philippe Lazzarini, secondo il quale “queste leggi non faranno altro che esacerbare le sofferenze dei palestinesi, in particolare a Gaza, dove la gente vive in un inferno da più di un anno”.

Il divieto di operare in territorio israeliano minaccia direttamente la sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est, la parte della città occupata da Israele fin dalla sua annessione nel 1967, e le sue attività nel campo profughi di Shuafat.

Il divieto di comunicare con l’agenzia, dal canto suo, mette a rischio le sue operazioni in Cisgiordania e a Gaza, perché per trasportare e distribuire gli aiuti in queste due aree, l’UNRWA è obbligata a collaborare con le autorità e l’esercito israeliano, anche per la propria sicurezza. In base alla nuova legge, Israele non fornirà più al personale dell’UNRWA i necessari permessi di lavoro o visti.

Il portavoce dell’UNRWA Jonathan Fowler, intervistato da RTSCollegamento esterno, si è detto “preoccupato” per il futuro, anche se le conseguenze pratiche restano difficili da prevedere fino a quando la legge non sarà messa in pratica.

“Ma è vero che se questa legge verrà applicata, potrebbe interrompere le nostre operazioni in Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza, dove siamo la spina dorsale dell’aiuto umanitario internazionale”, ha aggiunto.

Nella Striscia di Gaza, dove 9 palestinesi su 10Collegamento esterno sono sfollati dopo oltre un anno di guerra distruttiva, l’UNRWA rimane il principale fornitore di aiuti umanitari, supportato da altre organizzazioni. L’agenzia impiega circa 13’000 persone. Gestisce inoltre numerose scuole e centri sanitari in Cisgiordania, Giordania, Libano e Siria.

Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

È possibile sostituire l’UNRWA?

Il 28 ottobre il Primo Ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato di essere “pronto a lavorare con i [suoi] partner internazionali per garantire che Israele continui a facilitare gli aiuti umanitari ai civili di Gaza in un modo che non minacci la sicurezza di Israele”, sia attraverso altre organizzazioni.

Da parte loro, António Guterres e Philippe Lazzarini affermano che l’agenzia è “insostituibile”. Questo messaggio è sostenuto dagli altri attori umanitari regolarmente citati come possibili sostituti, tra cui l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Ad aprile, anche il direttore del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha dichiarato a Le Temps che l’organizzazione con sede a Ginevra “non assumerà il mandato dell’UNRWA”.

Intervistato da RTS, Jean-Daniel Ruch, ex ambasciatore svizzero in Israele (2016-2021), ritiene che non sia “realistico nella situazione attuale” sostituire l’UNRWA con un altro attore, privato o dell’ONU. “Mi sembra estremamente difficile. Perché per fornire questa assistenza umanitaria servono reti di fornitori per l’acquisto di materiali, reti per la consegna al confine di Gaza, camion e una rete di distribuzione all’interno della stessa Gaza da parte di persone che conoscono il territorio”.

Cosa dice il diritto internazionale?

I capi delle Nazioni Unite e dell’UNRWA, così come alcuni Stati, hanno affermato che il voto del Parlamento israeliano viola il diritto internazionale.

Fuad Zarbiyev, professore di diritto internazionale presso il Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) di Ginevra, ritiene che si tratti di “un’altra scandalosa violazione” della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale da parte di Israele.

Diventando membri dell’ONU, gli Stati si impegnano a fornire all’ONU le condizioni necessarie sul loro territorio per lo svolgimento delle sue attività. Queste condizioni sono definite nella Carta delle Nazioni Unite e nella Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, due trattati che Israele si è impegnato a rispettare. “La decisione del Parlamento israeliano costituisce una grave e ingiustificabile violazione di questi accordi”, aggiunge il professore.

L’UNRWA opera su mandato dell’Assemblea Generale, l’organo delle Nazioni Unite in cui siedono tutti gli Stati membri. Secondo Fuad Zarbiyev, Israele non può quindi proibire unilateralmente le attività dell’agenzia sul suo territorio, né vietare i necessari contatti tra le sue autorità e l’organizzazione.

“L’ONU non deve dipendere dalla buona volontà delle autorità israeliane. Stiamo parlando di impegni presi in base al diritto internazionale. A meno che Israele non lasci le Nazioni Unite, sarà difficile per lui sostenere che questa decisione abbia una base legale”, ha aggiunto.

Keystone / Salvatore Di Nolfi

Cosa possono fare le Nazioni Unite e la comunità internazionale?

Il 29 ottobre, António Guterres ha inviato una lettera al Presidente dell’Assemblea Generale in cui ha sollevato la possibilità che “esista una situazione in cui è sorta una controversia tra l’ONU e Israele riguardante, tra l’altro, l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione sui privilegi e le immunità dell’ONU”.

Secondo Fuad Zarbiyev, ciò significa, tra le righe, che egli sta incoraggiando i membri di questo organismo a chiedere alla Corte internazionale di giustizia (CIG), il più alto organo giudiziario delle Nazioni Unite, di produrre un “parere consultivo” sulla possibile controversia tra Israele e l’ONU su questo punto.

“Secondo i termini della Convenzione, questo parere consultivo deve essere riconosciuto come vincolante dalle parti”, spiega. Se la Corte internazionale di giustizia (CIG) riterrà che Israele non stia rispettando la legge, “questo minerà ulteriormente la sua legittimità”. E aggiunge: “Una cosa è che l’Assemblea Generale o il Segretario Generale dichiarino che si tratta di una violazione del diritto internazionale. Ma è un’altra cosa se questo parere proviene dal principale organo giudiziario delle Nazioni Unite”

Se la Corte internazionale di giustizia stabilisce che il diritto internazionale non consente a Israele di bandire l’UNRWA, il Consiglio di sicurezza o l’Assemblea generale possono agire su questa base. La loro azione potrebbe andare da una forte risoluzione di condanna di Israele a una decisione di privarlo di alcuni diritti, o addirittura di imporre sanzioni o di espellerlo dalle Nazioni Unite, anche se questa non è un’opzione realistica. La pressione internazionale potrebbe influenzare il modo in cui Israele applica queste leggi.

Quali sono le conseguenze per l’ONU?

Philippe Lazzarini ritiene che la decisione del Parlamento israeliano costituisca un “pericoloso precedente” e minacci di “indebolire il nostro meccanismo multilaterale comune”.

Tuttavia, Richard Gowan, direttore per le Nazioni Unite presso il think tank Crisis Group di New York, mitiga questa valutazione. “L’idea che si tratti di una situazione senza precedenti e di un pericoloso precedente per le Nazioni Unite è esagerata”.

Non è la prima volta che uno Stato si oppone alle attività delle Nazioni Unite sul proprio territorio. Il governo maliano, salito al potere con un colpo di Stato nel 2021, ha criticato la missione di pace delle Nazioni Unite in Mali, imponendo restrizioni operative prima di ottenere il suo ritiro dal Consiglio di Sicurezza.

“Ma è vero che è insolito che un Paese imponga un divieto de facto alle operazioni di un’agenzia ONU in questo modo”, aggiunge l’esperto.

Se Israele ignora le decisioni degli organi dell’ONU, “allora manda un segnale molto forte che l’ONU può essere espulsa a piacimento”, aggiunge. “E se Israele lo fa, anche altri penseranno di poterlo fare”

Testo riletto e verificato da Imogen Foulkes/livm/ptur

Tradotto con l’aiuto di DeepL/fra