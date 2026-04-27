Gioco illegale: sequestrati cinque presunti apparecchi da gioco

Keystone-SDA

Una perquisizione congiunta tra la CFCG e le polizie cantonali di Friburgo, Ginevra e Vaud ha permesso venerdì scorso di sequestrare cinque presunti apparecchi per gioco da casinò, 2000 franchi cash e documenti contabili in quattro stabilimenti d'intrattenimento.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le quattro case da gioco, prive della concessione necessaria, due nel canton Ginevra, una nel canton Friburgo e una nel canton Vaud, sono state controllate contemporaneamente, per ottenere un “effetto sorpresa”, spiega un comunicato odierno della Commissione federale delle case da gioco (CFCG). È durante queste perquisizioni che le autorità hanno preso possesso dei cinque apparecchi di tipo “Pink Date” e di documenti contabili.

Uno dei due stabilimenti ginevrini era già stato perquisito la sera prima, in seguito a una segnalazione anonima secondo la quale vi sarebbero stati organizzati tornei di poker illegali con poste elevate. In questa circostanza, mentre un gruppo di persone stava giocando a poker, la CFCG ha confiscato circa 2000 franchi in contanti.