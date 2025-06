Giovane e straniero? Premio polizza auto sale alle stelle

Un passaporto svizzero permette di risparmiare sull'assicurazione auto. Keystone-SDA

Essere giovane e di nazionalità straniera: sono i fattori che hanno l'impatto maggiore sull'importo del premio di un'assicurazione auto in Svizzera.

3 minuti

(Keystone-ATS) Ad esempio un conducente kosovaro di 18 anni dovrà pagare fino a 7476 franchi di più rispetto a uno svizzero di 30 anni per una copertura identica, proposta dallo stesso assicuratore. Il dato emerge da un’indagine annuale sul tema realizzata dal portale di confronti internet Bonus.ch.

Il paragone tra i premi di un automobilista elvetico di 18 anni e uno di 70 anni mette in evidenza l’impatto importante dell’età: in media il giovane paga il 150% in più rispetto a un automobilista di età più avanzata per la stessa copertura nella medesima compagnia. Per una semplice responsabilità civile (RC), la differenza è ancora più netta: si arriva al 272%.

In media un 70enne paga invece un premio equivalente a quello di un 30enne. Ma non tutti gli assicuratori trattano allo stesso modo i senior: alcune compagnie applicano aumenti che possono arrivare fino al 21%, altre offrono invece condizioni più vantaggiose, con fatture che possono arrivare a -15% rispetto a un assicurato di 30 anni.

Al di là dell’età, la nazionalità è uno dei parametri che hanno l’influsso maggiore. In media un 18enne kosovaro con permesso C paga il 66% in più rispetto a un conducente svizzero della stessa età. Per un’assicurazione casco totale presso la stessa compagnia, la differenza può arrivare a 5642 franchi.

La combinazione che fa andare alle stelle il premio è quella costituita dalla giovane età associata al passaporto straniero, due criteri considerati a rischio dagli assicuratori. Un kosovaro di 18 anni paga in media quattro volte di più rispetto a uno svizzero di 30 anni, a parità di copertura e presso la stessa compagnia. Se poi si confronta lo stesso automobilista balcanico con un cittadino elvetico di 70 anni emerge che per la sola RC il primo paga sette volte di più dell’anziano (3559 contro 485).

Oltre all’età e alla nazionalità influiscono sull’importo del premio però anche l’esperienza di guida, il sesso, la residenza, i chilometri percorsi e le caratteristiche del veicolo (valore, modello e persino colore). Secondo i dati raccolti dal Bonus.ch il luogo di residenza della persona assicurata ha un impatto significativo. Le differenze di prezzo non si limitano ai confini cantonali, ma si riscontrano anche a livello locale: persino un diverso codice postale all’interno della stessa città può comportare variazioni di prezzo rilevanti. L’analisi delle tariffe proposte dagli otto principali assicuratori auto in Svizzera evidenzia scarti medi superiori a 500 franchi tra il luogo più caro e quello più economico; all’interno della stessa compagnia, le differenze di premio tra le località variano dal 14% al 53%.

“Gli assicuratori adattano il premio assai di frequente, a volte anche da una settimana all’altra, in reazione all’evoluzione del mercato e ai costi legati ai sinistri”, spiegano gli esperti di Bonus.ch. “Sono aggiustamenti che mirano a conservare la redditività della compagnia mantenendone la competitività. Grazie alla digitalizzazione, queste modifiche avvengono oggi con estrema rapidità. Ecco perché, confrontando le offerte, il consumatore attento può ottenere un risparmio importante”, concludono gli specialisti.