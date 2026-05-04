Gli svizzeri non si vergognano di prendere l’aereo

Keystone-SDA

Il senso di vergogna nel prendere l'aereo è poco diffuso in Svizzera. La maggioranza della popolazione si oppone a regole più severe nel settore, come la riduzione degli orari, e respinge una tassa sui biglietti, secondo uno studio di Aviationsuisse.

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(Keystone-ATS) In maniera generale, il 61% della popolazione valuta positivamente i viaggi in aereo, indica l’associazione in un comunicato odierno. Lo studio rappresentativo è stato realizzato dall’istituto ricerca Sotomo, e solo il 28% degli intervistati ha dichiarato di vergognarsi quando prenota un volo, mentre il 55% si dice fiero dell’aviazione elvetica.

Riguardo alle condizioni quadro attuali, quasi l’80% degli interrogati si pronuncia contro una riduzione degli orari di attività degli aeroporti. Il 57% giudica le attuali norme di riposo notturno “assolutamente appropriate”, mentre un quinto auspica aggiustamenti in un senso o nell’altro.

In materia di protezione del clima, la popolazione sostiene soluzioni tecnologiche come “aerei più efficienti” e “carburanti sostenibili”, mette in evidenza lo studio. Il 71% pensa poi che una tassa sul CO2 da imporre sui biglietti aerei sia poco efficace, se non addirittura senza effetto.

Con il 72%, un’ampia maggioranza considera la “comunità internazionale” responsabile della protezione del clima. Le compagnie aeree (46%), la politica nazionale (44%) e i viaggiatori individuali (38%) sono invece citati meno spesso.

Opinioni divise su estensione aeroporti

L’opinione è meno condivisa quando si parla di estensione delle infrastrutture. Il 52% degli interrogati sostiene uno sviluppo degli aeroporti se la domanda di trasporto e merci continua a crescere.

L’inchiesta è stata condotta fra il 22 gennaio e il 5 febbraio fra circa 3700 adulti nella Svizzera tedesca e romanda. Grosso modo un terzo dei partecipanti vive in prossimità degli aeroporti di Zurigo, Basilea e Ginevra. Aviationsuisse si presenta come “la voce degli utilizzatori del trasporto aereo in Svizzera”.