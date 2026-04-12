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Gli USA aboliscono il bando sulle distillerie casalinghe

Keystone-SDA

Da oggi qualsiasi americano potrà distillare a casa i suoi liquori senza rischiare una multa. Una corte d'appello ha infatti dichiarato incostituzionale un divieto federale sulla distillazione domestica, in vigore da quasi 158 anni.

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(Keystone-ATS) I giudici hanno definito il bando pluricentenario uno strumento non necessario e improprio attraverso il quale il Congresso esercita il proprio potere impositivo.

Il tribunale, con sede a New Orleans, si è pronunciato a favore dell’organizzazione no-profit “Hobby Distillers Association” e di quattro dei suoi 1’300 membri. Questi ultimi hanno sostenuto che i cittadini dovrebbero essere liberi di distillare alcolici a casa per hobby e per consumo personale.

Il divieto rientrava in una legge approvata nel luglio del 1868 durante l’epoca della ricostruzione successiva alla Guerra Civile americana e mirava a contrastare l’evasione fiscale sugli alcolici. All’epoca per i trasgressori la pena prevedeva fino a cinque anni di reclusione e una multa di 10’000 dollari.

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