Governo grigionese contrario all’iniziativa “200 franchi bastano!”

La riduzione del canone radiotelevisivo indebolirebbe le offerte mediatiche per le minoranze linguistiche e la partecipazione democratica. È quanto sostiene l'esecutivo retico che raccomanda agli aventi diritto al voto di dire no l'8 marzo all'iniziativa "200 franchi bastano!"

(Keystone-ATS) Le regioni periferiche sarebbero colpite in misura superiore alla media da un taglio del canone. A causa della loro posizione geografica, del plurilinguismo e le condizioni strutturali, i Grigioni costituiscono per i media un mercato “di modesto interesse”, scrive oggi il Governo retico in un comunicato.

Il dimezzamento del canone metterebbe a rischio la sopravvivenza di programmi in lingua italiana e romancia nella loro forma attuale. Inoltre c’è il rischio che le redazioni vengano centralizzate, portando a uno smantellamento delle sedi regionali. Questa lontananza dal territorio e la diminuzione di un giornalismo regionale porterebbe a minori informazioni sugli sviluppi comunali e cantonali, che aiutano la formazione democratica della popolazione.