GR: 83enne ha scritto lettere minatorie a un hotel di Davos

Un uomo residente nella regione ha scritto due lettere minatorie a un hotel di Davos (GR), frequentato da ospiti ebrei. Gli scritti risalgono a settembre 2024 e a luglio 2025. L'uomo ha confessato i fatti, ha annunciato oggi la polizia grigionese.

(Keystone-ATS) Le lettere anonime contenevano affermazioni antisemite. Una di esse anche minacce di morte, ha reso noto la polizia. Non ci sono prove che l’uomo avesse intenzione di mettere in atto le minacce. L’anziano dovrà rispondere davanti alla giustizia.