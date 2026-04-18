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GR: caccia all’Audi rubata, al volante asilante minorenne

Keystone-SDA

Una vettura rubata stamani a Celerina (GR) è stata intercettata e fermata dalla polizia cantonale grigionese nei pressi di Thusis (GR) . Al volante si trovava un minorenne richiedente asilo sprovvisto di patente di guida, riferiscono le forze dell'ordine retiche.

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(Keystone-ATS) L’allarme è scattato intorno alle 08.00 quando la centrale operativa ha ricevuto la denuncia del furto di un’Audi. È immediatamente stata attivata la caccia al veicolo e circa due ore più tardi una pattuglia ha avvistato l’auto mentre viaggiava in direzione di Thusis. Gli agenti hanno fermato il mezzo e identificato il conducente: il giovane è stato arrestato.

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