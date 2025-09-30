The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: Centro sanitario Bregaglia, tariffe inferiori per italiani

Keystone-SDA

La casa di riposo in Val Bregaglia (GR) ospita pazienti italiani a tariffe ridotte. Una questione che non piace alla popolazione locale. Ieri sera è stata informata sui passi futuri di un progetto che aiuta a far quadrare i conti del Centro sanitario Bregaglia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Stando al presidente della Commissione d’amministrazione Maurizio Michael, interpellato da Keystone-ATS, gli ospiti d’oltre confine pagano circa dal 70 all’80% dei costi di un residente. Le polemiche non sono mancate e così i vertici del Centro sanitario Bregaglia (CSB) ieri sera hanno voluto illustrare la situazione alla popolazione.

Lungodegenza a certe condizioni

In concreto il CSB prevede un’occupazione massima di sei letti per gli ospiti esterni. Ma a certe condizioni. “Gli ospiti italiani firmano un contratto. La durata del soggiorno è limitata a tre mesi e la priorità va data agli ospiti locali”, ha affermato Michael. In questo modo la struttura cerca di far quadrare i conti. “Abbiamo spiegato alla popolazione che il CSB è come un’azienda e quindi funziona secondo una logica aziendale. Abbiamo deciso di fare questo esperimento per far rendere finanziariamente i letti vuoti, che causano dei costi alla struttura”.

La Bregaglia viene così in soccorso anche ai vicini d’oltre confine, dove le liste d’attesa per le case di riposo sono lunghissime e le strutture ospedaliere in periferia vengono sempre più smantellate. “Da una situazione d’emergenza stiamo valutando di trasformarla in un progetto duraturo”, ha affermato Michael. Sul tavolo c’è un progetto interregionale che mira a creare una collaborazione fra la casa di riposo in Val Bregaglia e quella della Valchiavenna. Al momento la proposta non è ancora stata accettata. Inoltre si sta ragionando sulla possibilità di recuperare il contributo pubblico dalla parte italiana e bilanciare così le tariffe.

Il presidente della Commissione d’amministrazione descrive questa via creativa, sperimentale e addirittura pionieristica. “Non siamo a conoscenza di proposte simili nel Canton Grigioni, ma neppure a livello svizzero”, ha spiegato Michael quest’estate ai microfoni della RSI.

Più ospiti da nord che da sud

Secondo Michael in futuro è più probabile però che i letti a Flin si riempiranno maggiormente di ospiti engadinesi. Stando al rapporto annuale del 2024 già ora circa il 40% provengono dall’Alta Engadina. “Le due case anziani Promulins a Samedan e Du Lac a St. Moritz hanno fermato le nuove entrate a causa della carenza di personale”, ha concluso Michael.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR