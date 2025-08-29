The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: chiusa per caduta massi strada fra Brusio e Viano

Da stamane, la strada cantonale fra Brusio e Viano, in Valposchiavo (GR), è chiusa in entrambe le direzioni a causa di uno smottamento. Lo indica il Touring Club Svizzero (TCS) sul suo sito web. Nel frattempo è rientrata l'allerta per le forti piogge nei Grigioni emessa da MeteoSvizzera mercoledì.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La serpentina lunga tre chilometri e comprendente otto tornanti è stata più volte interessata da cadute massi e conseguenti chiusure. Stando a quanto indicato dal TCS il traffico è deviato. Il Gran Consiglio retico ha approvato lo scorso giugno una mozione per una strada più sicura per la frazione di Viano, nel Comune di Brusio (GR).

Nel Grigioni italiano si sono registrati 52,3 millimetri di pioggia a Grono e 97,3 al passo del San Bernardino. Mentre a Soglio, in Bregaglia, le precipitazioni hanno raggiunto 82,3 millimetri.

A Lostallo, in Mesolcina, mercoledì sera undici persone erano state evacuate preventivamente. Mentre sette altre hanno lasciato le loro abitazioni volontariamente, hanno indicato le autorità.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR