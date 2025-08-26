Il tuo Paese ha riserve alimentari sufficienti per resistere a una crisi?

Operai scaricano grano nei silos di Banha, nel governatorato di Qalyubia, Egitto, 25 maggio 2022. L'Egitto, il più grande importatore di grano al mondo, è stato costretto dalla guerra in Ucraina a cambiare radicalmente la sua strategia e ad affidarsi maggiormente al raccolto locale per ridurre la dipendenza dall'estero. EPA/KHALED ELFIQI

Nonostante le crescenti minacce di guerre, le condizioni meteorologiche imprevedibili e le crisi economiche che compromettono la sicurezza alimentare, solo 30 Paesi utilizzano attivamente le proprie riserve di cereali. La Svizzera è uno di questi.

Dopo alcuni anni di scarsi raccolti dovuti a precipitazioni carenti, l’Iraq dispone ora di sufficienti riserve di grano. Le scorte del Paese ammontano a 5,5 milioni di tonnellate e sono sufficienti a rifornire il mercato interno per un anno.

Tuttavia, il Paese ha un punto debole: importa ancora farina di grano al costo di circa 750 milioni di dollari (600 milioni di franchi svizzeri) all’anno, poiché non dispone di silos e mulini sufficienti per immagazzinare e lavorare la provvista. Un problema che il governo iracheno vuole risolvere.

Il 19 giugno, il primo ministro Mohammed Shia Al-Sudani ha inaugurato un mulino per la farina dell’Etihad Group nella provincia centrale di Babil, che produrrà un milione di tonnellate di farina di prima qualità ogni anno, ovvero la metà della domanda del Paese.

Il primo ministro iracheno Mohammed Shia Al-Sudani inaugura il mulino per la farina del Gruppo Etihad nella Babil centrale il 19 giugno 2025. Etihad Group

Il mulino ospita sei linee di produzione provenienti dall’azienda tecnologica svizzera Bühler. Il gigante della trasformazione alimentare produce macchinari per la lavorazione di cereali, legumi, cacao e caffè, consumati ogni giorno da due miliardi di persone. Bühler sta riscontrando una crescente domanda di reti di sicurezza alimentare ovunque, ma in particolare in Medio Oriente e Africa.

“Milling Solutions, il più grande settore affaristico di Bühler, ha registrato una crescita del fatturato a due cifre (725 milioni di franchi, 910 milioni di dollari, +17,1%), raggiungendo un livello record grazie alla domanda globale di grandi progetti di lavorazione dei cereali, tra cui numerose installazioni greenfield”, si legge nel rapporto annuale di Bühler per il 2024.

Solo negli ultimi due anni, l’azienda svizzera ha portato a termine più di 150 progetti di macinazione del grano, per una capacità di lavorazione di 30’000 tonnellate al giorno, sufficienti a sfamare 60 milioni di persone.

“Ci sono diversi fattori che si stanno combinando. In primo luogo, la popolazione di Paesi come Nigeria, Pakistan e Indonesia è in rapida crescita, e i loro governi devono in qualche modo sfamare i propri cittadini”, afferma a Swissinfo Thomas Widmer, responsabile della divisione di Bühler dedicata alla movimentazione dei cereali.

“Il secondo fattore che ha accelerato la domanda dei nostri prodotti è riconducibile a eventi mondiali come la pandemia di Covid-19, la guerra in Ucraina e il blocco per sei giorni nel Canale di Suez causato dalla nave portacontainer Ever Given”, dice.

Un’immagine satellitare mostra diversi rimorchiatori posizionati accanto alla “Ever Given” e operazioni di dragaggio in corso, nel Canale di Suez, Egitto, 27 marzo 2021. EPA/MAXAR TECHNOLOGIES

Con una lunghezza di 400 metri e un peso di 220’000 tonnellate, la Ever Given è una delle più grandi navi portacontainer al mondo. Il 23 marzo 2021, l’imponente imbarcazione, gestita da una compagnia taiwanese, si è arenata a causa dei forti venti e una tempesta di polvere, che l’hanno portata a incastrarsi in una stretta sezione del Canale di Suez, bloccando completamente la via d’acqua.

Nei sei giorni impiegati per rimettere a galla la nave, l’interruzione del traffico del Canale di Suez ha avuto un impatto diretto sullo 0,3% del commercio globale di merci.

Catene di fornitura vulnerabili

Secondo il think tank britannico Chatham House, circa il 15% del commercio mondiale di cereali passa attraverso il Canale di Suez. La dipendenza da questi “punti globali di strozzatura marittimi” sta rendendo le filiere alimentari più vulnerabili.

“Il traffico attraverso i canali di Panama e Suez – arterie cruciali del commercio mondiale – è diminuito di oltre il 50% entro la metà del 2024, rispetto ai picchi registrati. Questo calo è stato causato dai bassi livelli delle acque nel Canale di Panama, causati dal clima, e dallo scoppio di un conflitto nella regione del Mar Rosso che ha interessato il Canale di Suez”, afferma un rapporto Collegamento esternodalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD).

Far arrivare le giuste quantità di cibo nei posti giusti e al momento giusto sta diventando sempre più complicato. Secondo un recente rapportoCollegamento esterno pubblicato congiuntamente dalla Banca Mondiale, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ad aprile, per far fronte alle incertezze, le riserve di guadagno strategico (SGR) stanno diventando sempre più vitali per la sicurezza alimentare.

Le riserve strategiche di cereali sono definite come “inventari di cereali di proprietà pubblica, conservati in previsione di episodi di grave incertezza causati da interruzioni commerciali e della catena di approvvigionamento”.

Possono essere utilizzate per aumentare le scorte alimentari sul mercato durante interruzioni commerciali e della catena di approvvigionamento a breve termine. Le riserve strategiche di cereali possono anche costituire una fonte precauzionale di cereali per i programmi di assistenza alimentare durante le interruzioni del mercato e assumere la forma di scorte di distribuzione pubblica o scorte alimentari di emergenza.

Anche i Paesi ricchi hanno iniziato a mostrare interesse per le SGR dopo che i loro consumatori hanno dovuto affrontare l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari all’inizio della guerra in Ucraina. La Norvegia, che aveva eliminato le scorte di grano nel 2005, ha iniziato ad accumularne 30’000 tonnellate per il 2024 e il 2025. Investirà 63 milioni di corone (5 milioni di franchi) all’anno per le riserve di grano per i suoi 5,6 milioni di abitanti tramite contratti firmati con aziende private.

“Ora assistiamo a numerose attività politiche e strategiche volte a ricostituire nuovamente riserve di cereali in tutto il mondo”, afferma Widmer.

La Svizzera mantiene scorte alimentari obbligatorie fin dalla Guerra fredda. In qualsiasi momento, il Paese deve disporre di una scorta di tre o quattro mesi di grano tenero, grano duro, riso, zucchero, oli e grassi da cucina e persino caffè. Circa 100 aziende, tra cui mulini, ricevono un compenso per la detenzione di queste scorte, che costano 7 franchi all’anno per abitante.

Altri Paesi ricchi con riserve alimentari strategiche sono Corea del Sud, Giappone e Arabia Saudita. Tuttavia, la maggior parte delle 30 nazioni con scorte alimentari pubbliche attive sono Paesi a reddito medio-basso che dipendono dalle importazioni di prodotti di base come il grano. La quota di spesa alimentare nelle famiglie può variare da circa il 20% in Indonesia a oltre il 50% in Ghana.

Prepararsi al peggio

“Tutti i Paesi hanno riserve alimentari e anche luoghi come lo Yemen ne hanno. La questione è chi si prende cura di queste scorte e chi ne avrà accesso”, afferma Monika Tothova, economista senior della divisione Commercio e Mercati della FAO.

Secondo Tothova, le riserve strategiche di grano non sono un meccanismo per tenere sotto controllo i prezzi dei prodotti alimentari o per sfamare la popolazione durante un’emergenza. Piuttosto, sono solitamente pensate per essere di piccole dimensioni e servire una piccola parte di persone per un periodo di tempo limitato.

“Se sei un ricco Paese del Golfo, probabilmente puoi coprire tutti con le tue riserve strategiche”, afferma. “Ma per i Paesi più poveri le riserve strategiche sono ridotte e, in caso di emergenza, puoi distribuire queste scorte solo ai più bisognosi”. Mantenere le riserve alimentari è costoso e logisticamente complesso. Grandi quantità devono essere reperite, conservate in modo sicuro e protette per lunghi periodi.

I cereali, ad esempio, possono essere conservati per decenni se gestiti correttamente, poiché non hanno una data di scadenza fissa. Tuttavia, condizioni di conservazione inadeguate possono portare a infestazioni: topi, insetti e umidità, nel tempo, possono compromettere le scorte, causando perdite significative.

Controllo di qualità dei cereali immagazzinati nel silo 2 di Rhenus Logistics a Basilea. L’azienda è una delle circa 100 aziende responsabili dello stoccaggio delle scorte alimentari obbligatorie svizzere. Keystone/Georgios Kefalas

Nel 2024, la Svizzera ha speso 60,3 milioni di franchi pagando aziende private per lo stoccaggio delle scorte obbligatorie. Altri Paesi potrebbero scegliere di investire autonomamente in impianti di stoccaggio e macinazione, sia per ridurre i costi, sia per mancanza di partner privati. Aziende come Bühler, che forniscono questo tipo di soluzione, devono adattare la propria offerta alle condizioni locali per aggiudicarsi appalti pubblici.

“Un silos o un mulino gestito dal governo opera in modo diverso da un’azienda privata specializzata che serve un mercato di nicchia. Questo è in parte dovuto al fatto che il tipo di farina prodotta è influenzato dalle abitudini alimentari locali: la farina non è un prodotto standardizzato a livello globale, poiché le preferenze alimentari variano notevolmente da una regione all’altra”, afferma Widmer dell’azienda Bühler.

A seconda che il sito sia già stato preparato in anticipo, Bühler può impiegare dai 12 ai 18 mesi per allestire un impianto di stoccaggio e macinazione all’avanguardia.

“Ciò che hanno in comune è che una volta presa la decisione di investire in un’infrastruttura, questa deve essere costruita velocemente, essere operativa in tempi rapidi e poi essere realmente redditizia il prima possibile”, aggiunge Widmer.

Un hangar utilizzato per immagazzinare i cereali è stato danneggiato dopo un attacco missilistico a Pisochyn, vicino a Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale, il 26 febbraio 2024. EPA/YAKIV LIASHENKO

E che dire dei Paesi che non dispongono di riserve alimentari strategiche attive? Tothova della FAO raccomanda vivamente di diversificare le fonti di importazione. Secondo l’ultimo rapporto semestrale FAO Food OutlookCollegamento esterno, del giugno 2025, 40 Paesi importatori di grano dipendevano da Russia e Ucraina per il 30% del loro fabbisogno di importazioni nel 2021.

Nel 2024, 40 importatori di grano dipendevano dai due Paesi in guerra per il 49% del loro fabbisogno di importazioni di grano. Ad esempio, Armenia, Georgia e Mongolia dipendevano completamente dalle importazioni russe, mentre Turchia, Pakistan e Israele si rifornivano quasi interamente di grano da Ucraina e Russia.

“Non bisogna mettere tutte le uova nello stesso paniere, perché è quello che è successo nel 2022. Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, i Paesi hanno iniziato a farsi prendere dal panico, chiedendosi da dove procurarsi le forniture”, afferma Tothova.

A cura di Virginie Mangin/ts

