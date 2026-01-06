GR: corriere della droga fermato con 11 chili di marijuana

Keystone-SDA

Un uomo è stato fermato dalle autorità nei Grigioni con 11 chili di marijuana trasportati in due differenti valigie. L'episodio, si legge in un comunicato odierno della polizia grigionese, è avvenuto lo scorso 20 dicembre sul passo del Giulia, in località Silvaplana.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il sospetto 37enne, di cittadinanza tedesca, è stato fermato da una pattuglia dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per un controllo. Gli agenti hanno scoperto le valigie piene di stupefacenti e hanno consegnato l’uomo alla polizia cantonale.

Il corriere della droga è stato arrestato e dovrà presentarsi davanti alla giustizia. I circa undici chili di marijuana – sequestrati dalle forze dell’ordine – hanno un valore alla vendita di 70’000 franchi.

La polizia retica ha colto l’occasione per lodare l’efficace collaborazione con l’UDSC.