GR: estate e ottobre d’oro per il turismo grigionese

Keystone-SDA

La scorsa stagione estiva è stata una delle più forti degli ultimi 15 anni per il turismo retico. I pernottamenti sono aumentati del 4,9% rispetto al 2024. Una crescita che si registra anche nel mese di ottobre.

(Keystone-ATS) Sono 2’610’446 i pernottamenti registrati quest’estate in terra retica. In termini assoluti, i Grigioni si piazzano al primo posto, con 122’000 pernottamenti in più.

“In particolare, le destinazioni turistiche più piccole del Cantone hanno registrato una crescita nettamente superiore rispetto alle grandi località turistiche”, scrive oggi l’Ufficio cantonale dell’economia e del turismo. L’aumento maggiore è stato registrato in Surselva con un +14,3% dei pernottamenti rispetto alla stagione estiva 2024. Seguono poi Disentis Sedrun (+14,1%), Val Surses (+11,2%) e San Bernardino, Mesolcina/Calanca (+11,1%). Anche le altre vallate italofone hanno chiuso l’estate in crescita. In Valposchiavo l’aumento è stato dell’8,4%, in Bregaglia del 7,2%.

St. Moritz è invece la destinazione che registra più pernottamenti in cifre assolute, ovvero 809’970.

Ottobre: Forte crescita in Valposchiavoe Val Bregaglia

Tralasciando i due anni record della pandemia, il mese di ottobre di quest’anno ha fatto registrare la frequenza più alta degli ultimi vent’anni a livello cantonale.

Rispetto all’anno precedente, le destinazioni Surselva, Prettigovia Valposchiavo, Viamala e Val Surses hanno registrato una crescita superiore alla media, con un aumento di oltre il 20% dei pernottamenti. La Bregaglia è vicina con un balzo del 19,7%. Nel Moesano l’aumento è meno marcato (+8,2%). La crescita dei pernottamenti nel mese di ottobre 2025 è dovuta in particolare a una maggiore domanda da parte dei turisti provenienti dalla Svizzera e dalla Germania.

L’Ufficio del turismo e dell’economia retico ha analizzato anche il tasso di occupazione delle camere. “Nell’ottobre 2025 il 31% delle camere d’albergo era occupato, quindi c’è ancora abbondante capacità per ulteriori pernottamenti”, si legge sul sito. Alcune strutture in questo periodo sono però già chiuse e non è quindi possibile prenotare un soggiorno.