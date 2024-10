GR: Mario Cavigelli presidente della Catram SA

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) L’ex Consigliere di Stato Mario Cavigelli (Centro) è stato eletto presidente della Catram SA. La ditta si occupa di produrre materiali per la costruzione di strade.

L’ex capo del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità succede a Hans Geisseler, si legge nella breve nota pubblicata oggi sul foglio ufficiale del Canton Grigioni.

La sua nomina aveva fatto discutere. Stando a un articolo della Südostschweiz dell’ottobre 2023 la Catram SA appartiene a quasi una dozzina di imprese edili, la maggior parte delle quali era coinvolta nell’appaltopoli ed è stata multata dalla Commissione della concorrenza (COMCO) per aver fissato i prezzi. Proprio con queste ditte il dipartimento di Cavigelli avrebbe concluso degli accordi. Fatti, ai quali l’ex Consigliere di Stato allora non ha voluto rispondere.

Una mossa criticata

La questione era stata discussa anche durante l’ora delle domande in Gran Consiglio nella sessione di dicembre dell’anno scorso. L’UDC aveva criticato la mossa di Cavigelli in un comunicato legato alla loro iniziativa “Fine delle pensioni d’oro per i membri del Governo”. Secondo il partito il passo dell’ex Consigliere di Stato sollevava “seri interrogativi su possibili conflitti di interesse”, oltre a sottolineare “il potenziale della carica politica come trampolino di lancio per posizioni lucrative dopo il mandato in Governo”.

Dal suo addio alla politica alla fine del 2022, Cavigelli è entrato a far parte di tre Consigli d’amministrazione. Quando era ancora in carica è stato nominato presidente della Ferrovia retica. Nella primavera del 2023 è stato eletto presidente della società infrastruttura Infra dell’aereoporto di Samedan e quest’anno è stato eletto presidente dell’impresa che si occupa di pavimentazioni stradali.