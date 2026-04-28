GR: Origen rileva l’Hotel Piz Mitgel a Savognin

Lo storico Hotel Piz Mitgel nel cuore di Savognin (GR) verrà trasformato in un albergo culturale dalla Nova Fundaziun Origen. L'edificio fungerà anche da polo di riferimento per incontri formativi sull'architettura, l'artigianato artistico e la storia culturale.

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(Keystone-ATS) Il nuovo progetto per il rilancio della struttura ricettiva contribuirà alla creazione della destinazione culturale della Val Sursette, ha scritto la fondazione del sovrintendente Giovanni Netzer in un comunicato. Con questo nuovo tassello Origen arricchirà il portfolio di iniziative culturali. Fra le più conosciute ci sono la Torre Rossa sul Passo del Giulia, che per sei anni ha ospitato concerti e spettacoli teatrali, lo spostamento della Villa Bianca a Mulegns e la costruzione della Torre Bianca, la più alta mai realizzata con una stampante 3D.

Aule per seminari, un nuovo teatroe una sala cinematografica

A partire dal mese di maggio l’istituzione culturale assumerà la gestione dello sviluppo dell’Hotel Piz Mitgel, salvato cinque anni fa da un futuro incerto dalla fondazione Piz Mitgel Val Surses.

“Per garantire un’offerta formativa di alto livello, sono necessarie ampie ristrutturazioni. Oltre all’ampliamento delle sale per seminari, mostre e manifestazioni culturali, è prevista anche la costruzione di un nuovo teatro e di una sala cinematografica”, ha scritto Origen. L’hotel dovrebbe inoltre fungere da base per le collaborazioni universitarie, ad esempio con l’Università di San Gallo e il Politecnico federale di Zurigo. Origen aveva già collaborato con l’ETH per la costruzione della Torre Bianca a Mulegns. Le colonne bianche sono infatti state stampate a Zurigo.

Il progetto verrà presentato alla popolazione nel corso di questa primavera. L’apertura è invece prevista per l’estate dell’anno prossimo.