GR: PLR nomina Martin Bühler e Maurizio Michael per il Governo

Keystone-SDA

All'assemblea dei delegati del PLR grigionese di questa sera a Reichenau (GR), sono stati nominati all'unanimità per le elezioni del Governo grigionese del 14 giugno il Consigliere di Stato Martin Bühler, per un secondo mandato, e il presidente del partito Maurizio Michael. I liberali retici presentano così una doppia candidatura, tentando un raddoppio dei seggi nell'esecutivo cantonale.

(Keystone-ATS) Martin Bühler non era presente alla serata di nomina poiché, in qualità di presidente del Governo, ha partecipato alla giornata nazionale di lutto in memoria delle vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, tenutasi a Martigny (VS). Maurizio Michael ha aperto con questo annuncio l’assemblea dei delegati, rivolgendo un pensiero alle vittime e alle loro famiglie a nome del partito.

Doppia candidatura

Bühler si è dimostrato aperto dall’inizio ad una doppia candidatura, ha detto all’assemblea Christof Kuoni. La direzione del partito, dopo un’attenta analisi ha quindi optato per questa soluzione.

Con l’imprenditore Maurizio Michael, classe 1970, viene nominata, al fianco di Bühler, una figura che rappresenta il Grigioni italiano. Michael abita infatti a Castasegna, in Val Bregaglia, dove è anche presidente della Commissione amministrativa del Centro Sanitario nonché del Centro puntoBregaglia, attivo nell’ambito dell’imprenditoria e dell’innovazione.

Michael siede dal 2010 nel Gran Consiglio retico, dove è membro della Commissione strategica e di politica statale (KKS) e dal 2024 è presidente del PLR Grigioni. “Ringrazio per il sostegno e la fiducia”, ha detto all’assemblea. “Rappresento il Cantone nelle sue diversità”, ha aggiunto, facendo notare che parla anche un po’ di romancio.

Tornare a rappresentare italianità

“Con Maurizio abbiamo trovato la personalità perfetta”, è stato detto all’assemblea, sottolineando che il Governo retico ha bisogno di un imprenditore nei suoi ranghi. La sua candidatura è motivata dal fatto che il Grigioni italiano non sono più rappresentati in Governo da ormai 15 anni.

Una motivazione condivisa anche dallo stesso Bühler, nel messaggio che è stato letto all’assemblea. Il 48enne di Fideris in Prettigovia è membro dell’esecutivo cantonale dal 2023. In qualità di direttore delle finanze del Cantone dei Grigioni, è responsabile di una gestione finanziaria sana e sostenibile, ha indicato il partito.

L’attuale Governo retico è composto da tre membri del Centro, Carmelia Maissen, Marcus Caduff e dall’uscente Jon Domenic Parolini, dal socialista Peter Peyer e dal liberale Bühler. Tutti, tranne Parolini, che ha raggiunto il limite del suo mandato, verranno riproposti per le elezioni del Governo di giugno. Il Centro presenterà i suoi tre candidati – Marcus Caduff, Carmelia Maissen e Aita Zanetti – all’assemblea di nomina il 23 gennaio. Per quanto riguarda il Gran Consiglio, attualmente i liberali detengono 27 seggi.