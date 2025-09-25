The Swiss voice in the world since 1935
GR: WEF, Governo approva legge che limita strutture temporanee

Il governo del Cantone dei Grigioni ha approvato la revisione della legge edilizia comunale di Davos, volta a limitare le costruzioni temporanee durante il World Economic Forum (WEF). Ogni anno, durante il vertice, sorgono oltre 150 progetti edilizi o di riuso temporaneo.

(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna il Comune di Davos, precisando che il Governo cantonale ha respinto il ricorso pianificatorio presentato dall’Associazione dei proprietari fondiari (APF-HEV) assieme ad alcune aziende e privati. La decisione non è ancora definitiva e può essere impugnata presso un’istanza superiore, indica il comunicato.

Negli ultimi anni la prassi di autorizzazione per le costruzioni temporanee durante il WEF era già stata inasprita, ma ulteriori restrizioni richiedevano una modifica normativa.

Il 9 giugno 2024 la popolazione di Davos ha approvato con l’82% di voti favorevoli la revisione della legge. Essa conferisce al Consiglio comunale, in particolare, il potere di fissare un tetto massimo al numero di strutture temporanee, precisa la nota.

