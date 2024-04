GR: Zernez, moto contro auto, centauro ferito

(Keystone-ATS) Un motociclista di 40 anni si è scontrato ieri sera con un’auto che viaggiava correttamente in senso opposto su una strada di montagna in territorio di Zernez (GR) ed è rimasto gravemente ferito. Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale grigionese.

Secondo i primi accertamenti, il centauro – di nazionalità italiana – stava scendendo intorno alle 18.00 con la sua moto dal passo del Forno e in una curva a sinistra, ha sbandato invadendo la corsia opposta e si è scontrato contro la fiancata dell’auto di un 49enne svizzero. Nella vettura c’erano anche due passeggeri, che – come il conducente – non hanno riportato ferite.

Dei passanti hanno prestato i primi soccorsi al motociclista, che ha finito la sua corsa in una galleria. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un elicottero della REGA che ha poi trasportato il ferito all’ospedale cantonale di Coira, precisa ancora la polizia. Un’indagine è stata avviata per stabilire le circostanze esatte dell’incidente.