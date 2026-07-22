Guyana, sale a 53 morti il bilancio del naufragio del traghetto

Keystone-SDA

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È salito ad almeno 53 morti il bilancio provvisorio del naufragio del traghetto MV Barima, avvenuto al largo di Georgetown, in Guyana. Lo ha reso noto il governo, precisando che diverse persone risultano ancora disperse.

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(Keystone-ATS) Secondo il primo ministro Mark Phillips, i soccorritori hanno tratto in salvo 76 persone, mentre proseguono le ricerche con 16 imbarcazioni impegnate in un’area di circa 2.100 chilometri quadrati. Alle operazioni partecipano anche una quindicina di sommozzatori militari francesi provenienti dalla Guyana francese.

Il traghetto era partito nella notte tra sabato e domenica dalla capitale diretto a Port Kaituma, nella regione dell’Essequibo. A bordo si trovavano 179 persone, secondo gli accertamenti delle autorità, contro le 133 inizialmente registrate nella lista dei passeggeri. Secondo il ministro dei Lavori pubblici, Juan Edghill, l’imbarcazione si è rovesciata dopo essere stata investita da un’onda di grandi dimensioni.