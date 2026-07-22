The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Guyana, sale a 53 morti il bilancio del naufragio del traghetto

Keystone-SDA

È salito ad almeno 53 morti il bilancio provvisorio del naufragio del traghetto MV Barima, avvenuto al largo di Georgetown, in Guyana. Lo ha reso noto il governo, precisando che diverse persone risultano ancora disperse.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo il primo ministro Mark Phillips, i soccorritori hanno tratto in salvo 76 persone, mentre proseguono le ricerche con 16 imbarcazioni impegnate in un’area di circa 2.100 chilometri quadrati. Alle operazioni partecipano anche una quindicina di sommozzatori militari francesi provenienti dalla Guyana francese.

Il traghetto era partito nella notte tra sabato e domenica dalla capitale diretto a Port Kaituma, nella regione dell’Essequibo. A bordo si trovavano 179 persone, secondo gli accertamenti delle autorità, contro le 133 inizialmente registrate nella lista dei passeggeri. Secondo il ministro dei Lavori pubblici, Juan Edghill, l’imbarcazione si è rovesciata dopo essere stata investita da un’onda di grandi dimensioni.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR