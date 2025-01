Hamas rilascia quattro soldatesse israeliane

Keystone-SDA

Quattro soldatesse israeliane sono state rilasciate da Hamas e sono tornate in Israele. Si tratta di Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag. L'operazione è stata trasmessa in diretta dalle tv.

(Keystone-ATS) Un’enorme folla di miliziani armati, a viso coperto e con la fascia verde, e di civili si è radunata in piazza Saraya a Gaza City, dove è avvenuto il rilascio, come si è visto nelle immagini televisive.

Sul posto sono confluiti combattenti di Hamas e della Jihad islamica. A causa di contrasti tra le due fazioni, ieri il nome dell’ostaggio civile Arbel Yehud non è stato incluso nella lista.

Le quattro soldatesse, apparentemente in buone condizioni di salute, sono uscite dai suv di Hamas e sono salite sul palco allestito dai terroristi tenendosi per mano, sorridendo e facendo il segno della vittoria.

In mano avevano la busta regalo consegnata loro come souvenir da Hamas. Rapite in pigiama, indossavano uniformi militari.

Salite a bordo di jeep della Croce Rossa, sono poi state consegnate all’esercito, che le ha riportate a casa dopo 477 giorni di prigionia a Gaza. Le quattro hanno potuto abbracciare i loro genitori nella base militare di Reem.

Atmosfera carica di emozione anche in piazza degli ostaggi a Tel Aviv, dove la folla è esplosa in manifestazioni di gioia nel momento in cui le quattro soldatesse sono state consegnate dalla Croce Rossa all’Idf. Migliaia di persone si sono radunate con t-shirt che recitavano “Non siete soli”.

“Il governo di Israele abbraccia le quattro ragazze, soldatesse delle Forze di difesa israeliane. Le loro famiglie sono state informate dalle autorità competenti che si sono unite alle nostre forze”, si legge invece in una nota dell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu.

“Il governo di Israele è impegnato a riportare a casa tutti i prigionieri e i dispersi. Il governo, insieme a tutte le forze di sicurezza, sosterrà Albag Liri (19 anni), Ariev Karina (20), Gilboa Daniela (20), Levi Naama (20) insieme alle loro famiglie”.