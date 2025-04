Harry a sorpresa in Ucraina, “reduce fra i reduci”

Keystone-SDA

È toccato al 'duca ribelle' Harry essere il primo principe britannico di sangue reale a mettere piede in Ucraina fin dallo scoppio del conflitto con la Russia oltre tre anni fa.

(Keystone-ATS) Un paradosso, forse, per la dinastia del Paese occidentale più esposto di tutti nel sostegno a Kiev; ma neppure troppo, considerati i trascorsi militari al fronte del cadetto.

La visita si è svolta ieri, salvo essere resa nota a cose fatte dopo la ripartenza dell’ospite. E rappresenta qualcosa d’inedito per i reali, se si eccettua una missione umanitaria già compiuta nella repubblica ex sovietica in guerra dalla duchessa di Edimburgo, Sofia, consorte del principe Edoardo.

Il secondogenito 40enne di re Carlo e di lady Diana si è recato nell’ovest del Paese, a Leopoli, per incontrare militari feriti nel centro di riabilitazione Superhumans, su invito della responsabile della struttura, Olga Rudneva: incontrata in occasione dell’ultima edizione degli Invictus Games, manifestazione sportiva riservata ai mutilati di vari Paesi di cui il duca di Sussex è cofondatore e patrono.

“Viaggio riservato”

Un invito non si sa se concordato con il palazzo, e fino a che punto gradito dal sovrano suo padre, appena rientrato a Londra dalla visita di Stato in Italia; o dal fratello maggiore, l’erede al trono William, con cui i rapporti appaiono da tempo lacerati. Ma comunque un invito personale, che Harry non ha esitato ad accogliere e durante il quale gli è stato offerto pure un colloquio istituzionale con Natalia Kalmykova, titolare del ministero dei veterani di guerra nel governo ucraino.

Il viaggio si è concretizzato riservatamente, a margine della visita fatta nel Regno Unito dal principe – trasferitosi negli Usa in seguito al traumatico sganciamento nel 2020 dal resto della Royal Family – per presenziare a inizio settimana alle udienze del ricorso da lui stesso presentato dinanzi alla giustizia britannica contro la revoca del diritto automatico alla scorta di polizia impostagli dal ministero dell’Interno di Londra dopo lo strappo di 5 anni or sono.

Harry, quinto nella linea di successione alla corona, ha servito da giovane per 10 anni nell’esercito di Sua Maestà. Ed è l’unico Windsor ad aver avuto esperienze dirette di guerra nell’ultimo trentennio, avendo affrontato due missioni in Afghanistan.