Harry e Meghan in Giordania, incontreranno i bambini malati di Gaza
Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono arrivati ;;in Giordania per una visita di due giorni che comprenderà l'incontro con i rifugiati di Gaza. Lo riporta la Bbc.
(Keystone-ATS) Durante la loro visita, si prevede che incontreranno i funzionari dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e lo staff del World Central Kitchen, che forniscono aiuti umanitari a Gaza.
Harry e Meghan incontreranno anche i bambini evacuati da Gaza per motivi medici, dopo che l’anno scorso hanno donato 500’000 dollari ai progetti dell’Oms.