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Hasina vuole tornare in Bangladesh nonostante condanna a morte

Keystone-SDA

L'ex premier bangladese Sheikh Hasina dice di voler tornare in Bangladesh "quest'anno" nonostante la condanna a morte che le è stata inflitta in contumacia perché accusata della repressione delle proteste del 2024 nella quale furono uccise circa 1'400 persone

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo afferma l’emittente televisiva indiana Ndtv riferendo di una propria intervista “via email” ad Hasina. L’ex premier bangladese, 78 anni, fu costretta a lasciare il Bangladesh e si rifugiò in India in seguito alle proteste di due anni fa. La condanna a morte è stata emessa con sentenza di primo grado ed è impugnabile in appello.

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