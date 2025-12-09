I tassi ipotecari dovrebbero rimanere stabili, comparis.ch
Nonostante i rischi congiunturali e la forza del franco, i tassi ipotecari dovrebbero rimanere stabili.
(Keystone-ATS) Neppure le imminenti decisioni sui tassi d’interesse della Banca nazionale svizzera (BNS), previste per dopodomani, dovrebbero cambierebbe qualcosa, secondo uno studio del servizio di confronti su internet comparis.ch pubblicato oggi.
“Affinché i tassi indicativi scendano sensibilmente, occorrerebbe che l’economia svizzera subisca un nuovo rallentamento significativo”, afferma, citato in un comunicato, Dirk Renkert, esperto di mercati valutari presso comparis.ch. “La BNS fornisce liquidità sufficiente all’economia e, anche se l’inflazione dovesse tornare deflazionistica in alcuni mesi, non vi è motivo di agire con urgenza”.
I tassi di interesse di riferimento pubblicati da oltre 30 istituti di credito per le ipoteche a tasso fisso decennali ammontano attualmente all’1,74%, ovvero 0,11 punti percentuali in più rispetto all’inizio dell’anno. Mentre a marzo i tassi indicativi di tali ipoteche erano ancora leggermente superiori al 2%, dalla fine di giugno si attestano tra l’1,64% e l’1,87%.