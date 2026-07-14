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Il Basel Tattoo compie 20 anni

Keystone-SDA

Il festival di musica militare Basel Tattoo compie 20 anni. L'edizione 2026 vedrà esibirsi due delle cinque bande delle Guardie britanniche, oltre a una doppia prestazione di percussioni con i basilesi del Top Secret Drum Corps e gli statunitensi Blue Devils.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In un incontro con la stampa, nel quale ha presentato l’edizione di quest’anno del festival, il produttore Erik Julliard ha ripercorso la storia della rassegna, nata nel 2006 e diventata nel tempo, dopo il celebre Tattoo di Edimburgo, il secondo festival del suo genere al mondo e una “piattaforma di fama internazionale” per la musica militare.

La prima edizione attirò circa 38’000 spettatori. Negli anni di maggior successo il Basel Tattoo arrivò a vendere oltre 100’000 biglietti in appena 24 ore. “Come i Rolling Stones”, ha ricordato Julliard. Dopo il 2012, però, l’entusiasmo iniziale si è attenuato e il numero di spettatori si è stabilizzato tra le 70’000 e le 80’000 presenze.

Julliard ha ricordato anche le critiche che il festival ha dovuto affrontare nel corso degli anni, dalle proteste di alcuni residenti alle polemiche per i sorvoli della Patrouille Suisse, che quest’anno non fanno parte del programma.

Il Basel Tattoo 2026 si svolgerà dal 17 al 25 luglio nel cortile della Caserma di Basilea. La tradizionale Tattoo Parade attraverso il centro cittadino avrà luogo sabato 18 luglio dalle 14.00.

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