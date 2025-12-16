Stagione estiva da record per gli hotel svizzeri – ma quanto potrà durare?
Mai prima gli hotel svizzeri avevano accolto così tanti ospiti come quest’estate. Che cosa significa per il futuro del settore?
Per la prima volta in assoluto, gli hotel svizzeri hanno registrato in una stagione estiva, da maggio a ottobre, oltre 25 milioni di pernottamenti. Ognuno di questi sei mesi del 2025 è stato un mese da record.
Quando il turismo è crollato durante la crisi del coronavirus, molti pensavano che l’epoca dei grandi viaggi fosse finita. Ma ben presto si è visto il contrario: le persone hanno sviluppato una forte voglia di viaggiare. Già nel 2023 la Svizzera contava di nuovo più pernottamenti rispetto a prima della pandemia.
Il lato seducente della Svizzera
La natura, le brevi distanze, il trasporto pubblico ben sviluppato e anche il fatto che la Svizzera, con le sue quattro regioni linguistiche e culturali, offra molta varietà, sono aspetti che giocano a favore della Confederazione nella scelta della destinazione di vacanza, afferma Liên Burkard di Svizzera Turismo.
Quasi il 47% dei pernottamenti di questa estate è stato effettuato da svizzere e e svizzeri – il resto dall’estero. Tradizionalmente molte persone dalla Germania, ma al primo posto si collocano gli Stati Uniti. Una ragione è l’inflazione statunitense degli ultimi anni. La vita è diventata molto più cara anche a casa, e il Franco forte pesa meno per gli ospiti americani.
Differenze regionali
L’aumento assoluto più consistente è stato registrato quest’estate dai Grigioni, con 122’000 ospiti in più. Anche il Ticino e la regione di Zurigo hanno segnato forti incrementi, mentre Berna e Ginevra sono state le uniche due aree turistiche in cui il numero di pernottamenti è diminuito.
Un 2026 da record è improbabile
Più turismo, più entrate, più profitti, si potrebbe pensare. Ma il calcolo non è così semplice, afferma Christian Hürlimann, direttore dell’associazione di categoria “HotellerieSuisse”. Con le entrate sono aumentate anche le spese: per l’energia, per gli alimenti, per il personale, che è comunque difficile da trovare. “Ma in linea di principio siamo molto soddisfatti dell’andamento degli affari.”
Tuttavia, non è un fenomeno esclusivamente svizzero: il turismo è in crescita in molte parti del mondo. Secondo le previsioni dell’istituto di ricerca “BAK”, nel 2026 la crescita non sarà più così forte come quest’anno. Ciò è legato alla congiuntura, influenzata da guerre, conflitti e incertezze economiche.
Ci sarà prima o poi troppo turismo? In linea di principio, negli hotel svizzeri ci sarebbe ancora spazio. “Il tasso lordo di occupazione dei letti è di poco inferiore al 50%”, sottolinea Liên Burkard di Svizzera Turismo. Tuttavia, anche in Svizzera si parla già oggi regolarmente di “overtourism”: in destinazioni come Zermatt, Grindelwald o Lucerna ci sono lamentele per flussi turistici troppo grandi. “Prendiamo sul serio le preoccupazioni legate a questo fenomeno”, dice Burkard, “e promuoviamo consapevolmente regioni meno conosciute anche nelle stagioni intermedie, ad esempio attraverso la collaborazione con operatori turistici.”
Tradotto con il supporto dell’IA/Zz
