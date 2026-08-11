Conoscete le “Geburtstafeln”, quei grandi pannelli di legno che celebrano le nascite?

Questi pannelli offrono un posto particolare ai nuovi arrivati nel paesaggio della Svizzera tedesca. RTS

Installate davanti alle case, lungo le strade o nei giardini, queste grandi targhe di legno annunciano l'arrivo di un neonato. Le Geburtstafeln, letteralmente "tavole della nascita", sono una tradizione ben radicata nella Svizzera centrale. Ma stanno guadagnando terreno anche nelle zone urbane.

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A Ruswil (canton Lucerna), una famiglia ha accolto il suo terzo figlio il 21 luglio. Poche ore dopo la nascita, i primi pannelli erano già installati davanti alla casa.

“Per ora ce ne sono cinque, ma altri possono ancora arrivare. Sono amici, familiari e colleghi di lavoro che condividono la nostra gioia in occasione della nascita e vengono a installare una ‘Geburtstafel’ davanti a casa nostra”, spiega alla RTS la madre di famiglia.

I pannelli restano generalmente esposti tra i sei mesi e un anno. Quando vengono rimossi, la famiglia organizza poi una ‘Bäumlifest’, una piccola festa a cui sono invitati tutti coloro che hanno partecipato all’installazione di un pannello.

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Una tradizione che si modernizza

A pochi chilometri di distanza, a Rothenburg, l’azienda Wicki perpetua questa usanza da più di vent’anni. Nel corso del tempo, la domanda è aumentata. Fabbricati in un atelier lucernese, i pannelli qui vengono personalizzati a mano secondo i desideri delle famiglie: nome del bambino, data di nascita, motivi o colori.

“I pannelli come li conosciamo oggi si sono sviluppati principalmente nello spazio alpino germanofono, quindi qui nella Svizzera tedesca, ma anche in Austria”, spiega Aleksandra Babic, dipendente dell’azienda Geburtsfiguren Wicki.

L’azienda propone oggi più di 50 modelli diversi. Alcuni riprendono motivi tradizionali, come quelli che si trovano in particolare nelle fattorie, mentre altri sono più moderni e originali.

Le “Geburtstafeln” spuntano anche lungo i bordi delle strade. RTS

Un’usanza in espansione

A lungo associate ai villaggi e alle aziende agricole della Svizzera centrale, le ‘Geburtstafeln’ conquistano ormai anche le famiglie delle zone urbane. La tradizione attraversa così le generazioni. Per mesi, a volte anche per anni, questi pannelli offrono un posto particolare ai nuovi arrivati nel paesaggio della Svizzera tedesca.

Un modo per i propri cari di condividere la gioia di una nascita… e per le famiglie di annunciare pubblicamente l’arrivo di un bebé.

Il reportage della RTS (in francese)

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Tradotto dal francese e verificato da: Zz

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