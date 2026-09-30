Il calcio svizzero fatica a stare al passo con il panorama internazionale

Il presidente dell’FC Zurigo Ancillo Canepa (a sinistra) ritiene che oggi i club svizzeri si trovino in una situazione di partenza difficile: per arrivare sulla scena europea devono ormai passare attraverso le qualificazioni. (Foto: 10.10.2022) Keystone / Urs Flüeler

Per la prima volta in 23 anni, nessuna squadra di calcio svizzera è presente nelle fasi principali di Champions League ed Europa League. Le speranze sono riposte nella formazione delle giovani leve.

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Solo quattro, anziché cinque come in passato, sono i club svizzeri ammessi a partecipare alle competizioni europee. Inoltre, rispetto al passato, devono superare ostacoli di qualificazione più impegnativi.

Il presidente dell’FC Zurigo, Ancillo Canepa, ripensa alle serate di Champions League del passato, “quando il campione svizzero si qualificava direttamente per la fase a gironi. Oppure il vincitore della Coppa, almeno per l’Europa League. Ora non è più così. Per noi in Svizzera è una situazione di partenza difficile”.

Sembra che la Svizzera si trovi in una spirale discendente. Più scende nella classifica UEFA, più alti sono gli ostacoli da superare per qualificarsi ai tornei europei e accumulare punti. E questo significa che, in caso di mancata qualificazione, si scivola ulteriormente in basso nella classifica.

Il presidente della Swiss Football League (SFL), Claudius Schäfer, la vede diversamente. Pur definendo la situazione insoddisfacente, non parla di spirale discendente, ma di fluttuazioni: “I Paesi che ora forse ci precedono sono stati per anni dietro di noi. La situazione può cambiare di nuovo in tempi relativamente brevi”.

Il presidente della Swiss Football League, Claudius Schäfer, ritiene che il ritardo dei club svizzeri sia insoddisfacente, ma non permanente. Keystone / Peter Schneider

Per il presidente dell’FCZ Canepa, tuttavia, non è un caso che la Svizzera sia stata superata, ad esempio, da Danimarca, Norvegia e Polonia. In Svizzera, ai club di calcio di punta mancano i fondi; in particolare, gli introiti derivanti dai diritti televisivi sarebbero troppo esigui.

La concorrenza ha più introiti televisivi

I 22 club svizzeri dei due campionati di massima serie incassano complessivamente circa 21 milioni di franchi dalla vendita dei diritti televisivi. A titolo di confronto, i campionati di massima serie in Danimarca e Norvegia distribuiscono oltre 50 milioni, la Polonia addirittura oltre 70 milioni.

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“In questo modo le squadre possono investire molte più risorse nella composizione della rosa e nei giocatori. Ciò influisce anche sul livello di gioco. Per questo motivo per noi diventa sempre più difficile tenere il passo”, afferma Canepa.

La Swiss Football League vorrebbe distribuire più denaro. Tuttavia, le quattro lingue nazionali e la mancanza di concorrenza per i diritti di trasmissione pongono limiti rigorosi, afferma il presidente della lega Schäfer.

La SFL vede un potenziale finanziario anche nei propri talenti: “La Svizzera è sempre stata nota per la sua eccellente formazione dei talenti. Responsabili di altri campionati sono venuti in Svizzera, hanno osservato il nostro modello e in parte lo hanno copiato. Per questo ora dobbiamo analizzare la situazione partendo da zero: il movimento giovanile svizzero nel calcio juniores di alto livello è ancora al livello di un tempo?”.

La SFL commissiona uno studio sul lavoro con le giovani leve

A fornire risposte alla SFL sarà un’azienda belga, già attiva in Norvegia e Danimarca, che analizzerà il settore giovanile in Svizzera entro la fine dell’anno e, su questa base, verranno tratte le conclusioni necessarie.

Le principali competizioni europee: così vicine, eppure così lontane. Keystone / EPA / Adam Vaughan

A lungo termine, i club svizzeri dovrebbero così formare nuovamente un maggior numero di talenti di alto livello, guadagnare denaro grazie a trasferimenti importanti e tornare a festeggiare successi nella massima serie del calcio internazionale, la Champions League.

Nel breve termine, tuttavia, la tendenza al ribasso potrà essere arrestata solo se Thun e Lugano conquisteranno il maggior numero possibile di punti nella Conference League – la terza competizione europea per importanza. In questo modo potrebbero impedire che la Svizzera scivoli ancora più in basso nella classifica UEFA.

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