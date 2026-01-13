Martin Pfister: “Di fronte alle fake news, i media hanno un ruolo da svolgere”

Il consigliere federale Martin Pfister (al centro) durante la tradizionale riunione dell’associazione degli editori svizzero tedeschi Schweizer Medien (VSM) l’8 gennaio. Le fake news e le campagne di disinformazione sono stati i principali temi affrontati durante l’evento. Keystone/Gaëtan Bally

Per il responsabile del Dipartimento federale della difesa, Martin Pfister, una cosa è chiara: anche la Svizzera è bersaglio di campagne straniere di disinformazione e propaganda.

“Esiste in Svizzera un’influenza attiva, di natura politica, volta a dividere la società”, ha dichiarato Martin Pfister a margine della tradizionale riunione dell’associazione degli editori svizzero‑tedeschi Schweizer Medien (VSM) l’8 gennaio. E una società divisa è una società debole, non preparata ai pericoli, ha aggiunto.

Tra gli autori di fake news, il ministro svizzero ha citato in particolare i media russi Pravda e Russia Today, ma anche account su reti come X o Telegram.

Una “guerra dell’informazione” è in corso

Nel mese di maggio, attori filorussi avrebbero diffuso in modo coordinato sui social media un video decontestualizzato, girato a Ginevra, secondo il quale la Svizzera starebbe precipitando nel caos e non sarebbe più neutrale. Queste pubblicazioni sarebbero state visualizzate più di due milioni di volte in pochissimo tempo, ha deplorato Martin Pfister.

Il Consiglio federale e i media sottolineano l’importanza della resilienza di fronte alle false informazioni. Keystone/Gaetan Bally

“Dobbiamo fare tutto il possibile per essere preparati a questa guerra dell’informazione”, ha proseguito il ministro della Difesa.

Per vincere, la Svizzera, in quanto società aperta e democratica, si trova tuttavia di fronte a un dilemma: non può rispondere con propaganda di Stato o con censura. Da qui la sua convinzione: “Contiamo su cittadine e cittadini responsabili, capaci di riconoscere quando si tenta di influenzarli”, ha affermato.

Secondo Martin Pfister, questa è una componente della cultura svizzera da continuare a coltivare. Stato, società e media hanno tutti un ruolo da svolgere. “La formazione è essenziale affinché le svizzere e gli svizzeri possano affrontare l’informazione in modo critico”, ha detto, aggiungendo che i media devono poter lavorare liberamente.

Il problema peggiora con l’IA

Il direttore editoriale di CH Media, Patrik Müller, condivide in larga parte l’analisi del consigliere federale Martin Pfister. “Il problema è grave – e peggiorerà ulteriormente con l’intelligenza artificiale”, avverte.

Poiché l’IA rende ancora più facile la manipolazione e la disinformazione, i media giornalistici devono indagare di più, continuare a contestualizzare le informazioni e a svelare la disinformazione.

Per il ricercatore dei media Mark Eisenegger, dell’Università di Zurigo, la questione assume un’importanza crescente agli occhi del pubblico: “Quando s’interrogano le svizzere e gli svizzeri, molti di loro si dicono preoccupati”.

Servono media liberi e affidabili

Secondo alcuni studi, il pubblico elvetico sarebbe tuttavia meno vulnerabile alla propaganda e alla disinformazione rispetto a quello di Paesi di dimensioni comparabili. Sarebbe quindi meno probabile che ne diventi vittima.

“Ciò è dovuto al sistema mediatico ancora relativamente robusto della Svizzera: un servizio pubblico forte e media privati di alta qualità”, spiega Mark Eisenegger. Inoltre, in un Paese piccolo come la Confederazione, il controllo sociale resta relativamente elevato, e dunque si conosce generalmente il mittente di un messaggio, osserva.

L’esperto dei media, il direttore editoriale e il consigliere federale, insomma, sono unanimi: solo l’esistenza di media liberi e degni di fiducia permette di vincere la lotta contro la propaganda, le fake news e la disinformazione.

