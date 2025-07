Nella Gruyère, una nuova azienda lattiero-casearia XXL scommette sull’automazione

I visitatori hanno potuto vedere la “giostra” di mungitura da 50 posti, ma da lontano, per non stressare gli animali. RTS

La tenuta della Lorraine, nella regione della Gruyère, ha organizzato recentemente una giornata di porte aperte. La costruzione del sito, che è la più grande azienda lattiero-casearia del canton Friburgo, ha richiesto due anni di lavoro e un investimento di 10 milioni di franchi svizzeri. Questo nuovo modello di allevamento mette in discussione il nostro rapporto con l'agricoltura.

La tenuta Lorraine sembra una qualsiasi altra azienda lattiero-casearia della Svizzera. Una volta arrivati lassù, ci si rende conto che le strutture sono gigantesche.

La fattoria, situata tra Vuisternens-devant-Romont e Bulle, ospita da settembre più di 300 vacche da latte (di razza Holstein, Red Holstein e Jersey).

Quasi tutto è automatizzato, consentendo ai proprietari dell’azienda – Daniel e la moglie Patricia – di gestire una mandria due volte più grande di prima. “Grazie alla robotizzazione, non abbiamo più lavoro”, dice Daniel Menoud.

Gli esseri umani sono ancora responsabili della mungitura, ma praticamente tutto il resto è svolto da un robot.

Il robot passa tra le mucche per nutrirle e si riempie automaticamente nella “cucina” dove vengono mescolati i cereali. La stalla è ventilata autonomamente e sui tetti degli edifici sono stati installati 8’000 metri quadrati di pannelli solari.

Porte aperte

Qualche giorno fa, visitatori curiosi sono arrivati da lontano per le giornate di porte aperte alla scoperta della più grande fattoria lattiero-casearia del cantone di Friburgo, nonché una delle più grandi della Svizzera.

Questa fattoria ipermoderna ha affascinato quanto lasciato perplessi alcune persone. “È industriale”, ha osservato un visitatore, che ritiene che “la politica” stia spingendo gli allevatori “in questa direzione”.

Fattorie ancora modeste

Tuttavia, non è detto che le stalle XXL automatizzate diventeranno la norma. Non tutti i proprietari di aziende agricole hanno la superficie necessaria o la capacità di investire così tanto. Ma Stephan Hagenbuch, direttore della Federazione svizzera dei produttori di latte, ritiene che, in vista del calo generale della produzione svizzera, questo tipo di strutture diventerà essenziale.

“Il nostro tasso di autosufficienza diminuisce dello 0,5% ogni anno”, sottolinea. “Se non produciamo [latte] in casa, verrà importato. E noi non vogliamo questo”, aggiunge il responsabile dell’associazione.

Dall’inizio del secolo, la dimensione media di un’azienda lattiero-casearia in Svizzera è passata da 19 a quasi 30 ettari. È ancora sei volte più piccola della tenuta della Lorraine.

