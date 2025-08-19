Simon Edelstein, ritorno trionfale al Festival del film di Locarno

Simon Edelstein (a destra) nel 1991. CC BY-SA 4.0 / Claude Richardet

L'ultima volta che una pellicola di Simon Edelstein è stata proiettata al Locarno Film Festival è stata più di 50 anni fa. Quest'anno, una retrospettiva ha reso omaggio al regista svizzero mostrando due versioni restaurate dei suoi film.

La storia non è stata molto generosa con Simon Edelstein. Il regista e sceneggiatore ginevrino è oggi più conosciuto per i suoi libri fotografici – che catturano la bellezza decadente delle sale cinematografiche abbandonate in tutto il mondo – che per i suoi film. Questa ingiustizia, tuttavia, è stata riparata in grande stile quest’anno.

“Questa strana sensazione di essere di nuovo giovane… mi fa venire voglia di girare un nuovo film.” Simon Edelstein, regista

La 78ª edizione del Locarno Film FestivalCollegamento esterno ha presentato due pellicole di Edelstein – Les Vilaines Manières (Cattive maniere) e L’Ogre (L’orco) – nel quadro di una sezione dedicata alla riscoperta del cinema elvetico (Cinéma Suisse Redécouvert). Le due opere sono state recentemente restaurate dalla Cineteca svizzera con il sostegno della televisione pubblica di lingua francese RTS.

Le retrospettive sono spesso l’unico modo per accedere a film oscuri che il tempo ha fatto dimenticare, gettando luce sui contesti e le situazioni che li hanno generati.

Imparare facendo

Simon Edelstein, 83 anni, è stato un prolifico documentarista con oltre 100 film all’attivo, realizzati principalmente per la RTS (che fa parte della Società svizzera di radiotelevisione SSR, l’azienda madre di Swissinfo).

È stato anche direttore della fotografia per Michel Soutter, membro del collettivo Groupe 5Collegamento esterno, prima di iniziare a dirigere i propri film alla fine del movimento della Nouvelle Vague svizzera negli anni Sessanta e Settanta.

Il mentore di Edelstein: il regista svizzero Michel Soutter (1932–1991), a sinistra, conversa con l’attore francese Jean-Louis Trintignant durante le riprese di “Reperages”, 1977. Keystone/Photopress-Archiv

All’epoca in Svizzera non esisteva una scuola di cinema dove si potesse imparare a fare film, racconta Simon Edelstein a Swissinfo con l’aiuto della moglie Elizabeth come interprete. “Era una professione che si imparava sul campo, in televisione”, dice.

Quando Michel Soutter venne a sapere che Edelstein voleva diventare regista, lo mise in contatto con produttori francesi. In quel periodo erano particolarmente interessati al cinema svizzero e, cosa ancora più importante, a finanziare i progetti di giovani cineasti.

Il primo dei due film di Edelstein proiettati quest’anno a Locarno è stato Les Vilaines Manières (1973), che ruota attorno a Jean-Pierre, interpretato da Jean-Luc Bideau. L’attore svizzero è in forma smagliante nel ruolo di conduttore di un popolare programma radiofonico che intervista donne sole con difficoltà a trovare un partner. Dallo studio di registrazione, Jean-Pierre cattura la loro attenzione e le riassicura.

“A quei tempi c’era una trasmissione in Francia che trattava esattamente lo stesso tema”, ricorda Edelstein. “Avevo realizzato un documentario che ne parlava e fui molto colpito dall’empatia artificiale che i giornalisti sviluppavano nei confronti di queste persone dalla vita semplice, che non interessavano a nessuno. E poi, all’improvviso, c’era qualcuno che mostrava interesse per loro e rivolgeva loro molte domande.”

Oggi Jean-Pierre potrebbe sicuramente avere un suo podcast.

Scena del film “Les Vilaines Manières”. Cinémathèque Suisse

Un cameo di Donald Sutherland

Nel film, Jeanne, un personaggio enigmatico interpretato da Francine Racette, stravolge improvvisamente l’esistenza ordinata e monotona di Jean-Pierre. Lui la incontra in ascensore e si ritrova coinvolto mentre lei infrange la legge, dal furto marittimo a quello con scasso.

Il film ha uno stile narrativo libero ed evocativo, rafforzato dalla fotografia granulosa in bianco e nero di Renato Berta. Ginevra fa da sfondo per i due amanti che vagano incessantemente per la città.

La pellicola ricorda anche un capolavoro del regista francese Éric Rohmer, L’amore il pomeriggio (1972), per la sua esplorazione pragmatica delle relazioni, dei legami – o della loro assenza – un tema che non passa mai di moda.

Scena di “Les Vilaines Manières” (1974) di Simon Edelstein, una perla dimenticata del cinema svizzero celebrata quest’anno a Locarno. Cineteca svizzera

Forse, però, la curiosità più sorprendente del film è l’apparizione improvvisa e fugace della star canadese Donald Sutherland, deceduto di recente.

“Donald Sutherland era molto innamorato dell’attrice protagonista, Francine Racette, e non voleva separarsi da lei durante le riprese,” afferma Elisabeth. “Non aveva nulla da fare, e siccome era una grande star, Simon ha pensato che fosse un’occasione per coinvolgerlo in un modo o nell’altro”.

Ma Edelstein non riuscì a creare sul momento un personaggio per Sutherland. Così gli chiese semplicemente di passare davanti alla macchina da presa e di interpretare un passante che raccoglie qualcosa da terra.

La fine dell’età dell’innocenza

L’Ogre (1986), invece, è un progetto completamente diverso, realizzato più di dieci anni dopo Les Vilaines Manières. L’età dell’innocenza di Edelstein era ormai finita. Il tema è molto più cupo, intriso di umorismo nero.

La storia segue Jean (Jean-Quentin Châtelain), un insegnante di latino che riflette sui suoi sentimenti complessi nei confronti del padre (un indimenticabile Marcel Bozzuffi), morto improvvisamente. Il film si apre con un flashback di Jean, bambino, mentre gioca col padre, che in modo inquietante gli avvicina un coltello alla gola.

Una scena che ricorda Chameleon Street di Wendell B. Harris Jr. o, più recentemente, Die My Love di Lynne Ramsay. Oppure, in termini biblici, rievoca il sacrificio di Isacco da parte di Abramo.

La scena del sacrificio in “L’Ogre”. Cineteca svizzera

Da adulto, Jean inizia ad avere allucinazioni, mentre i confini tra realtà e sogno si fanno sempre più sfumati. Il pensiero del padre lo ossessiona e Jean cerca rifugio dormendo con giovani donne. Il liceo dove insegna è pieno di stranezze, soprattutto tra le studentesse, una delle quali sembra morire lentamente ogni giorno, in senso letterale e metaforico.

Jean esita ad ammettere che qualcosa non va. In questa parte, il film ha più in comune con una commedia nera adolescenziale americana Schegge di follia (Heathers, 1988) che con qualsiasi opera del cinema europeo. Entrambi appartengono allo stesso periodo e utilizzano personaggi in realtà amplificate come mezzo per affrontare la vita scolastica.

Dare luce alle parole

L’origine della storia è il libro omonimo dello scrittore e pittore svizzero Jacques Chessex. “Eravamo già amici quando L’Ogre, il libro, ricevette il prestigioso premio letterario francese Goncourt,” spiega Edelstein. Il libro di Chessex fu anche un grande successo commerciale.

“Chessex disse che gli sarebbe piaciuto che io adattassi l’opera per il cinema,” racconta Edelstein. “Ovviamente fu una grande opportunità, perché i diritti furono negoziati direttamente con l’autore, e questo rese più facile ottenere i finanziamenti.”

Ma non fu un compito evidente, ricorda: “Il libro non è molto semplice da leggere e il modo in cui è scritto non ha nulla di cinematografico. Adattarlo è stato una sfida.” Jean trascorre gran parte del film cercando ossessivamente la morte, senza riconoscere i segnali che lo circondano.

Ritocco fotografico: scena da “L’Ogre”. Cineteca svizzera

L’Ogre è stato girato a colori dal direttore della fotografia Bernard Zitzermann. Edelstein, grazie al senso visivo affinato che ha maturato nei suoi primi lavori come direttore della fotografia, è particolarmente attento agli aspetti tecnici.

La fotografia è il primo elemento che cattura il pubblico in quello che è, per il resto, un film difficile. Un confronto brutale nel finale distrugge qualsiasi leggerezza o giocosità che Edelstein sembrava esplorare lungo l’intera pellicola.

Voglia di girare un nuovo film

Edelstein non ha realizzato molti lungometraggi – dopo Les Vilaines Manières uscì Un Homme en Fuite nel 1980, seguito da L’Ogre sei anni dopo. In seguito, ha realizzato Visages Suisses, uno dei 16 cortometraggi commissionati dall’Organizzazione degli Svizzeri all’estero e dalla RTS, e sponsorizzato da Nestlé e Sandoz, per celebrare il 700° anniversario della Confederazione elvetica nel 1991.

Passerà un altro decennio prima che Edelstein presenti un nuovo mediometraggio, Passage au Crépuscule (2000). Il suo ultimo film, Quelques Jours Avant la Nuit, è uscito nel 2008.

Quest’anno, condividere i suoi due film sul grande schermo con il pubblico del Festival di Locarno lo ha fatto sentire di nuovo un trentenne, racconta il regista svizzero. È l’età che aveva quando Les Vilaines Manières era in concorso per il Pardo d’Oro nel 1973.

“Questa strana sensazione di essere di nuovo giovane… mi fa venire voglia di girare un nuovo film.”, dice Edelstein.

Articolo a cura di Eduardo Simantob e Simon Bradley

