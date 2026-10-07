Una nuova mappa digitale per prevenire gli incidenti durante le escursioni

Caduta invece che panorama – L’escursionismo, uno sport rischioso SRF

Ogni anno decine di persone perdono la vita in incidenti durante le escursioni, per lo più a causa di cadute su terreni ripidi. Un nuovo sistema digitale a semaforo dovrebbe aiutare gli escursionisti a prepararsi meglio in futuro.

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Nonostante l’attrezzatura adeguata e i sentieri segnalati, nelle montagne svizzere si verificano ripetutamente tragedie durante le escursioni. Secondo l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) svizzero, si registrano in media 55 cadute mortali all’anno. “Questi incidenti possono verificarsi solo se il terreno è sufficientemente ripido”, spiega Susanne Baumann, esperta di escursionismo dell’UPI.

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Per evitare incidenti, l’UPI, in collaborazione con il Club Alpino Svizzero (CAS) e l’Associazione svizzera dei sentieri escursionistici (Sentieri Svizzeri), sta progettando un nuovo strumento cartografico digitale. “Vogliamo una mappa che mostri a colpo d’occhio quanto sia esposto un sentiero”, afferma Baumann. Un sistema a semaforo, dal verde al rosso, indicherà sulla mappa quanto sia ripido il terreno immediatamente adiacente al sentiero escursionistico.

In montagna con i tacchi alti

Ogni anno oltre 40’000 persone subiscono incidenti durante le escursioni. L’anno scorso i soccorritori di montagna hanno effettuato un numero di interventi legati alle escursioni senza precedenti. La maggior parte nel Cantone del Vallese. “In estate interveniamo sempre più spesso a causa di incidenti durante le escursioni”, afferma Robert Andenmatten, pilota di elicotteri presso Air Zermatt da 35 anni. “Vedo molte lesioni ai piedi perché le persone camminano con calzature inadatte o addirittura con i tacchi alti”.

Andenmatten osserva che sono soprattutto i turisti a lasciarsi tentare dai social media per intraprendere escursioni in montagna. Instagram o TikTok attirano escursionisti inesperti verso luoghi molto frequentati con immagini spettacolari. Anche Baumann sottolinea: “Partiamo dal presupposto che ci siano sempre più persone in giro con poca esperienza alpina”. Allo stesso tempo, però, relativizza: “L’escursionismo non è di per sé uno sport pericoloso”. L’elevato numero di incidenti sarebbe quindi legato al fatto che l’escursionismo è molto popolare.

Il verde indica un terreno pianeggiante. Il rosso indica una zona particolarmente esposta. Una versione base della mappa dovrebbe essere pronta nel 2027. SRF

L’Alpstein, un punto caldo per gli incidenti

Oltre quattro milioni di svizzeri praticano regolarmente l’escursionismo, ai quali si aggiungono turiste e turisti. Una delle regioni escursionistiche più amate è l’Alpstein, un’area facilmente accessibile. Nella cabinovia per l’Ebenalp c’è poco spazio e l’affluenza è elevata. “Il problema principale è che alcune persone si sopravvalutano”, afferma Emanuel Gmünder. Quest’anno, per la prima volta, volontari come lui sono in servizio come ranger per segnalare i pericoli agli escursionisti. Secondo il CAS, l’Alpstein è un punto caldo per gli incidenti escursionistici.

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“Una volta ho visto un escursionista con un trolley. Credo che non lo rifarà più”, racconta Gmünder. SRF l’ha seguito in una giornata di escursioni a settembre. Il ranger ha molto da fare. “Rimanete sul sentiero”, rimprovera un gruppo di giovani uomini che si era allontanato dalla segnaletica su un terreno ripido. “L’ho decisamente sottovalutato”, ammette uno di loro. “Avrei fatto meglio a indossare scarponi da trekking alti”, dice un’altra donna.

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Come l’intervento del personale volontario, anche la mappa digitale ha un carattere preventivo. In futuro dovrebbe aiutare escursionisti ed escursioniste a valutare meglio le proprie capacità. “Con la nuova mappa, potranno scegliere percorsi adatti alle loro capacità”, afferma Baumann.

Attualmente il progetto si trova nella fase finale di sviluppo. Insieme ad altri esperti, Baumann sta testando la mappa sul ripido sentiero escursionistico che da Interlaken porta all’Harder. “Qui il sentiero scende ripido; è indicato con colori che vanno dall’arancione al rosso”, afferma Baumann con soddisfazione. La mappa non è ancora priva di errori. Entro il 2027 dovrebbe essere completata una versione base.

Tradotto dal tedesco e verificato da: Zz

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