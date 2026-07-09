The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Il Messico avvia azioni legali contro l’ICE di Trump

Keystone-SDA

Il governo del Messico ha annunciato azioni legali e non solo diplomatiche contro l'agenzia per la migrazione USA (ICE) dopo l'uccisione di un connazionale il 7 luglio a Houston durante un'operazione di controllo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto oggi la presidente Claudia Sheinbaum precisando che tali azioni consisteranno nella “presentazione di denunce formali ai procuratori statali statunitensi e al Dipartimento di Giustizia USA in merito ai decessi di cittadini messicani in custodia e durante le operazioni dell’ICE”.

Parallelamente verranno portate avanti anche azioni civili, con l’invio di lettere di diffida alle società private che gestiscono i centri di detenzione, in cui verranno evidenziate le presunte violazioni dei diritti umani.

In collaborazione con le organizzazioni della società civile, verrà presentata inoltre una richiesta alla Commissione Interamericana per i Diritti Umani (CIDH) per l’adozione di misure precauzionali a tutela dei cittadini messicani detenuti nei centri di detenzione e una richiesta all’Alto Commissario per i Diritti Umani ONU di estendere la sua attenzione ai nuovi casi registrati.

Secondo dati del governo messicano sono 17 i connazionali morti negli ultimi due anni in circostanze legate all’ICE, di cui 14 sono deceduti in custodia, all’interno dei centri di detenzione, mentre sono tre i morti durante operazioni di controllo, come nell’ultimo caso di Houston, con l’uccisione di Lorenzo Salgado.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR